Theo ông Đỗ Văn Thắng, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise Resort Y Tý, từ đêm 28/11 đến sáng sớm 29/11, nhiệt độ tại thôn Mò Phú Chải giảm sâu, khiến băng giá hình thành và phủ trắng cây cỏ.

Đến khoảng 8h sáng, trời bắt đầu có nắng, nhiệt độ tăng lên khoảng 5 - 7 độ C nhưng lớp băng chưa tan. Những vườn cây, bụi cỏ được phủ một lớp băng trắng xóa, tạo nên khung cảnh đẹp mắt giữa núi rừng Y Tý.

Sự xuất hiện của băng giá đầu mùa mang đến trải nghiệm thú vị, để lại nhiều ấn tượng với du khách.

Khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise Resort Y Tý nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, điểm cao nhất đạt 2.123m. Đây cũng là một trong những khu vực thường xuất hiện băng giá sớm nhất trên địa bàn xã.

Ngoài thôn Mò Phú Chải, một số khu vực có địa hình cao khác trên địa bàn xã Y Tý cũng ghi nhận hiện tượng băng giá. Tuy tạo nên cảnh quan thiên nhiên độc đáo, thu hút khách du lịch, hiện tượng thời tiết cực đoan này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình thời tiết rét đậm, chính quyền xã Y Tý tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho người, gia súc và bảo vệ cây trồng, hạn chế thiệt hại do băng giá gây ra.

Đáng chú ý, năm 2025, đợt băng giá đầu tiên tại Y Tý cũng xuất hiện vào ngày 25/11.