UBND TP Huế vừa ban hành Quyết định số 3532/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại TP Huế đến năm 2030”. Đây là bước đi nhằm nâng tầm thương hiệu Festival Huế.

Theo đề án, giai đoạn 2027-2030, TP Huế dự kiến triển khai 31 sự kiện, chương trình và tổ hợp lễ hội. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng 4 sản phẩm sự kiện mang thương hiệu riêng, được tổ chức định kỳ và có sức lan tỏa quốc tế.

Đề án “Tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại TP Huế đến năm 2030” nhằm nâng tầm thương hiệu Festival Huế.

Đáng chú ý, Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Huế (Hue International Light Festival) dự kiến diễn ra từ ngày 11/6 đến 13/6. Không gian trình diễn trọng điểm là sông Hương, cầu Trường Tiền và khu vực trung tâm TP Huế.

Tại lễ hội, người dân và du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn ánh sáng trên mặt nước (Water Mapping), thiết bị bay không người lái (Drone Show). Cùng với đó là các chương trình nhạc nước, pháo hoa trên sông và tái hiện di sản bằng công nghệ hiện đại.

Huế cũng định hướng tổ chức các cuộc thi trình diễn nghệ thuật ánh sáng quốc tế. Các đội thi trong nước và quốc tế sẽ có cơ hội tranh tài bằng những màn trình diễn thiết bị bay không người lái với chủ đề di sản Huế.

Một sự kiện được kỳ vọng tạo sức hút lớn là Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Hue Wonderverse Music Fest), dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000-70.000 lượt người mỗi đêm. Chương trình sẽ quy tụ các nghệ sĩ, nhóm nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các màn biểu diễn âm nhạc Việt Nam, nhạc điện tử EDM, sự kiện còn có lễ hội ẩm thực, lễ hội bia và không gian trải nghiệm dành cho giới trẻ. Huế kỳ vọng đưa đại nhạc hội trở thành sản phẩm du lịch âm nhạc mang tầm quốc tế. Sự kiện không chỉ tạo không gian giao lưu nghệ thuật mà còn góp phần thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” là một trong những hoạt động đặc sắc tại Festival Huế.

Trong khi đó, Tuần lễ Festival Quốc tế Huế (Hue International Festival) dự kiến diễn ra từ ngày 6/6 đến 10/6, thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Sự kiện sẽ có các chương trình biểu diễn của những đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp...

Không gian đường phố sẽ trở nên sôi động với các màn quảng diễn cổ phục, cà kheo, mặt nạ tuồng, lân sư rồng và âm nhạc quốc tế. Du khách còn được thưởng thức chương trình “Tuồng Huế ngàn xưa âm vọng” và triển lãm mỹ thuật di sản.

Điểm mới đáng chú ý tại Tuần lễ Festival Quốc tế Huế là chuỗi sự kiện “Tinh hoa cổ vật”. Các bộ sưu tập cổ vật cung đình và dân gian quý hiếm sẽ được trưng bày, giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Huế dự kiến tổ chức phiên chợ cổ vật, sàn đấu giá cổ vật hợp pháp và hội thảo giao lưu giữa các nhà sưu tập trên cả nước. Đây là hoạt động góp phần mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa, mỹ thuật di sản.

Lần này, Huế cũng đưa chương trình truyền hình thực tế đa quốc gia “Nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators” vào danh mục các sự kiện trọng điểm. Chương trình dự kiến triển khai vào tháng 3 hằng năm và phát sóng từ tháng 5 đến tháng 8.

Chương trình hướng đến quy tụ các nhà sáng tạo nội dung, những người có sức ảnh hưởng trong nước và quốc tế. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giá trị văn hóa và di sản Huế sẽ được chuyển tải bằng những sản phẩm sáng tạo đa nền tảng.

Theo lộ trình, năm 2027, chương trình dự kiến thí điểm tại khu vực Đông Nam Á và mở rộng thêm Hàn Quốc. Năm 2028, chương trình nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác tại châu Á và từ năm 2029 từng bước tiếp cận thị trường toàn cầu.

Bên cạnh 4 sự kiện trọng điểm, Festival Huế tiếp tục duy trì và nâng tầm nhiều lễ hội văn hóa truyền thống. Không gian tổ chức cũng được mở rộng từ khu vực di sản đến các vùng nông thôn, đầm phá và ven biển.

Trong đó, chương trình “Hoàng cung huyền ảo” dự kiến diễn ra từ ngày 25/4 đến 1/5. Du khách sẽ được trải nghiệm các nghi lễ cung đình, Dạ yến hoàng cung, chương trình nghệ thuật thực cảnh và trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên các công trình di sản.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Festival Huế góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa Cố đô.

Tại đầm phá Tam Giang, Huế dự kiến tổ chức Lễ hội Sóng nước Tam Giang vào ngày 27 và 28/3. Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được triển khai như đua ghe, thi đánh bắt cá truyền thống, chợ nổi nông thủy sản và trải nghiệm đời sống ngư dân.

Các sự kiện “Thuận An - Biển gọi”, “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” cũng được định hướng nâng tầm. Những đêm nhạc bãi biển, trình diễn thuyền buồm quốc tế, diều nghệ thuật, pháo hoa và các môn thể thao trên mặt nước sẽ là những điểm nhấn.

Trong tháng 7, Huế dự kiến tổ chức Tuần lễ Áo dài Huế và chương trình “Huế - Kinh đô Ẩm thực”. Các hoạt động quảng diễn áo dài, triển lãm, trình diễn và trải nghiệm ẩm thực truyền thống kết hợp đương đại sẽ góp phần quảng bá bản sắc Cố đô.

Trong lĩnh vực thể thao, TP Huế định hướng tổ chức nhiều giải đấu quy mô quốc gia, quốc tế. Nổi bật là giải golf quốc tế, Festival Võ thuật quốc tế Huế, Hue Amazing Marathon và giải thể thao hai môn phối hợp bơi - chạy Aqua Warriors Huế.

Vào dịp Trung thu, không gian Đại Nội Huế dự kiến được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng cung đình. Các chương trình quảng diễn lân sư rồng, rước đèn đường phố và tái hiện lễ xướng danh tiến sĩ triều Nguyễn cũng sẽ được tổ chức.

Tháng 12, Huế dự kiến tổ chức Liên hoan Trà quốc tế, giới thiệu nghệ thuật thưởng trà cung đình và giao lưu với các nghệ nhân trà đạo. Khép lại năm lễ hội là chương trình đại nhạc hội Countdown kết hợp trình diễn ánh sáng chào năm mới.

Theo định hướng của TP Huế, việc xây dựng hệ thống sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế là bước chuyển quan trọng trong tư duy tổ chức lễ hội. Thay vì các chương trình đơn lẻ, Huế hướng đến hình thành hệ sinh thái sự kiện có thương hiệu và sức lan tỏa quốc tế.

Lễ hội Điện Huệ Nam mang đậm bản sắc văn hóa và tín ngưỡng dân gian của vùng đất Cố đô.

Đến năm 2030, Huế đặt mục tiêu xây dựng tối thiểu 4 sự kiện văn hóa định kỳ mang tầm khu vực, có sức lan tỏa quốc tế. Đồng thời, tổ chức mới 3-4 sự kiện, giải đấu cấp quốc gia, quốc tế theo định kỳ.

Các sự kiện được kỳ vọng đóng góp tăng tối thiểu 30% lượng khách du lịch đến Huế, trong đó khách quốc tế chiếm 20-25%. Doanh thu dịch vụ du lịch trong thời gian tổ chức sự kiện tăng bình quân 15-20%/năm.

TP Huế cũng đặt mục tiêu tạo khoảng 1.000 việc làm mới mỗi năm. Tỷ lệ huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho các sự kiện trọng điểm đạt trên 50%, tiến tới tự chủ tài chính 100% đối với những sự kiện có tính thương mại cao.

Thông qua đề án, Huế kỳ vọng phát huy lợi thế đô thị di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và dịch vụ du lịch. Đây cũng là nền tảng để nâng tầm thương hiệu Festival Huế, từng bước định vị Huế trở thành “Thành phố lễ hội ASEAN”.