Khai mạc Hà Nội Giftshow 2026

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Đây là sự kiện kết nối giao thương định hướng xuất khẩu, thu hút doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân, nhà nhập khẩu và khách thương mại trong nước, quốc tế.

Hanoi Giftshow được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội chủ trì và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (IDC) thực hiện.

Năm nay, hội chợ có quy mô 500 gian hàng của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, trong đó thành phố Hà Nội có 180 đơn vị, trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng,... tiêu biểu phục vụ xuất khẩu. Chương trình dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan, giao dịch.

Trong khuôn khổ hội chợ, không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới năm 2026 đã giới thiệu các sản phẩm độc đáo, sáng tạo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao của nghệ nhân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hội chợ còn tổ chức sáu không gian trình diễn các nghề truyền thống tiêu biểu của Thủ đô như sơn mài-sơn son thếp vàng; mây, tre, giang đan, guột tế; nghề dệt vải, thêu, lụa tơ tằm; gốm sứ; gỗ mỹ nghệ; sản phẩm đồng, đá, sừng mỹ nghệ…

Các thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới trưng bày tại Hanoi Giftshow 2026. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Thông qua hoạt động trình diễn nghề, khách tham quan sẽ có thêm cơ hội trực tiếp quan sát những kỹ thuật chế tác tinh tế, tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm và cảm nhận rõ hơn giá trị của nghề thủ công - nơi vật liệu được đánh thức bằng bàn tay, trí tuệ và tâm huyết của người nghệ nhân.

Một trong những điểm nhấn của Hanoi Giftshow 2026 là đẩy mạnh kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với xu hướng thương mại điện tử và kinh tế số. Doanh nghiệp được quảng bá trên không gian mạng, hỗ trợ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử trong và ngoài nước sau hội chợ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, để đóng góp vào mục tiêu chung về tăng trưởng 2 con số (từ 10% trở lên) của Thủ đô Hà Nội, ngành thủ công mỹ nghệ không thể chỉ tiếp tục duy trì phương thức sản xuất và kinh doanh truyền thống, mà còn cần một bước chuyển mình chiến lược từ "sản xuất hàng loạt giá trị thấp" sang "sản xuất sáng tạo, tinh xảo, giá trị gia tăng cao", đồng thời, cần đóng vai trò là cầu nối giữa văn hóa-công nghiệp sáng tạo-du lịch-xuất khẩu.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng này, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu, Hanoi Gift Show 2026 phải giữ vai trò là đòn bẩy quan trọng, cần tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm. Một là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh: Khuyến khích các doanh nghiệp, nghệ nhân đổi mới mẫu mã, ứng dụng thiết kế hiện đại trên nền tảng di sản truyền thống, đồng thời, chuẩn bị các tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững đáp ứng xu hướng tiêu dùng quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại chương trình. (Ảnh: KIM LIÊN)

Hai là mở rộng thị trường xuất khẩu: Đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, đưa các sản phẩm quà tặng, thủ công mỹ nghệ Hà Nội tiếp cận sâu hơn vào các thị trường cao cấp như Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các thị trường mới nổi.

Ba là chuyển đổi số và thương mại điện tử: Đẩy mạnh quảng bá trực tuyến, số hóa không gian trưng bày để các sản phẩm làng nghề Hà Nội có thể giao thương quanh năm với bạn bè quốc tế.

Trải qua các kỳ tổ chức, Hanoi Giftshow đã trở thành cầu nối giữa các làng nghề, doanh nghiệp, nghệ nhân với thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời, góp phần quảng bá giá trị văn hóa, nghề truyền thống và sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Sau 15 năm, hội chợ đã thu hút gần 6.000 gian hàng với hơn 2.500 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 30 quốc gia/vùng lãnh thổ có ngành hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu tham gia.

Các kỳ hội chợ ghi nhận hơn 160.000 lượt khách tham quan, giao dịch, trong đó, có hơn 14.000 lượt nhà nhập khẩu và khách thương mại quốc tế. Hàng nghìn hợp đồng, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm đã được giao dịch, ký kết.