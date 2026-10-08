Thăm, chúc mừng đồng bào Khmer dịp Sene Đôn Ta

Đoàn công tác tặng quà chùa Xoài Tà Som, ấp An Hòa, xã Núi Cấm.

Đến thăm chùa Xoài Tà Som (xã Núi Cấm) và chùa Phnom Pi Lơ (chùa Nam Qui trên, xã Tri Tôn), đoàn công tác thăm hỏi tình hình hoạt động của các chùa, đời sống phật tử và đồng bào Khmer, công tác chuẩn bị đón lễ Sene Đôn Ta năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha chúc các vị thượng tọa, đại đức, cán bộ hưu trí và đồng bào Khmer đón lễ Sene Đôn Ta đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm và giàu bản sắc dân tộc.

Ông Danh Tha cũng thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và một số chính sách liên quan đến đời sống đồng bào Khmer; đồng thời mong thời gian tới, các vị chức sắc, chư tăng tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động đồng bào Khmer tích cực lao động sản xuất, chăm lo việc học của con em, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.