Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031: Khát vọng đổi mới, nâng tầm nghệ thuật múa

Ngày 8-10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam lần thứ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công với sự tham dự của gần 1.300 hội viên thuộc 41 chi hội trên cả nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Tạo đà cho giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại đại hội, TS.NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam khẳng định, nghệ thuật múa Việt Nam luôn gắn với đời sống nhân dân và lịch sử dân tộc, được nuôi dưỡng từ kho tàng văn hóa dân gian cùng truyền thống văn hiến lâu đời. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ và môi trường số đặt nghệ thuật múa trước những yêu cầu mới về tư duy sáng tạo, phương thức truyền bá và khả năng tiếp cận công chúng.

TS.NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam phát biểu. Ảnh: Quang Vinh

Theo Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, giai đoạn mới đặt ra yêu cầu với nghệ thuật múa là giữ được bản sắc, chiều sâu văn hóa dân tộc, đồng thời tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới, hiện đại, hấp dẫn và phù hợp với công chúng hôm nay.

Nhiệm kỳ VII (2020-2025) diễn ra trong nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai và những thay đổi trong đời sống nghệ thuật. Trong hoàn cảnh đó, các nghệ sĩ múa vẫn duy trì hoạt động sáng tạo, tìm kiếm phương thức biểu diễn mới và từng bước đưa nghệ thuật múa đến gần công chúng qua nhiều hình thức, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới.

Báo cáo tại đại hội, biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam khóa VII cho biết, Hội đã tổ chức 6 trại sáng tác, 15 hội thảo, tọa đàm và 8 khóa tập huấn chuyên sâu; duy trì hơn 20 hoạt động giao lưu quốc tế. Các hoạt động này tạo điều kiện để nghệ sĩ khai thác chất liệu dân gian, điền dã, nghiên cứu thực tế và tiếp cận những phương thức sáng tạo mới.

Biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Quang Vinh

Một số dự án để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ như tổ khúc múa “Ánh sáng tâm hồn” ra đời trong thời điểm dịch bệnh; Tuần lễ Múa Việt Nam (Vietnam Dance Week) với các hoạt động sáng tác, biểu diễn, giao lưu; tác phẩm thực cảnh “Sê San - Dòng sông ánh sáng”; chiến dịch vũ điệu “Tay trong tay” (Hand in Hand), góp phần kết nối các thế hệ nghệ sĩ và đưa múa đến gần hơn với công chúng trẻ…

Đáng chú ý, dự án phim múa “Huyền sử Việt” đã chuyển thể 50 tác phẩm múa tiêu biểu theo dòng chảy lịch sử thành phim múa, tạo thêm một phương thức lưu giữ và giới thiệu thành quả sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ trong môi trường số.

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: Quang Vinh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam khóa VIII gồm 15 thành viên. TS.NSND Phạm Anh Phương tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031. Hai Phó Chủ tịch chuyên trách là nghệ sĩ Hà Thế Dũng và Nguyễn Thị Tuyết Minh.

Tạo bứt phá từ sáng tạo nghệ thuật

Từ những yêu cầu mới đặt ra với nghệ thuật múa, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam xác định trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tác, xây dựng đội ngũ kế cận và phát huy giá trị nghệ thuật múa trong đời sống đương đại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu quả; gắn kết sáng tác với nghiên cứu lý luận, đào tạo, biểu diễn, truyền thông và phát triển công chúng. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ nghệ sĩ có bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Một nhiệm vụ được nhấn mạnh là bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian các dân tộc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, để di sản trở thành chất liệu cho sáng tạo mới. Hội cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ sinh thái truyền thông số về nghệ thuật múa Việt Nam, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Tiết mục biểu diễn múa chào mừng đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Trên cơ sở đó, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phương hướng “Lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm - Lấy bản sắc dân tộc làm gốc rễ - Lấy chuyển đổi số làm đột phá - Lấy nâng cao chất lượng đội ngũ và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển”. Trong nhiệm kỳ mới, Hội phấn đấu tổ chức 10 trại sáng tác, đặt hàng 250 tác phẩm, kịch bản, công trình; đầu tư 5 dự án nghệ thuật lớn; sưu tầm, phục dựng chất liệu múa của ít nhất 10 dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

Chuyển đổi số được xác định là một hướng đi quan trọng, với mục tiêu xây dựng Kho dữ liệu số về nghệ thuật múa Việt Nam, từng bước số hóa tư liệu di sản và nghiên cứu ứng dụng AI, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường trong lưu trữ, khai thác, quảng bá tác phẩm. Hội cũng đặt mục tiêu kết nạp 150-200 hội viên, mở 10 lớp tập huấn chuyên sâu cho tài năng trẻ, tổ chức 15 hội thảo khoa học cấp quốc gia và tăng cường trao đổi quốc tế.

Nhận nhiệm vụ tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, TS.NSND Phạm Anh Phương khẳng định tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến” sẽ được đặt xuyên suốt trong hoạt động giai đoạn tới. Đây cũng là cơ sở để Hội tiếp tục gắn kết các thế hệ nghệ sĩ, tạo môi trường sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm và trách nhiệm của người nghệ sĩ với nhân dân, đất nước.

Nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng tạo thêm động lực để nghệ thuật múa Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng và khẳng định dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa đương đại.