Những khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Không khí lễ hội rộn ràng, tạo nên bức tranh văn hóa lịch sử đầy sinh động.

Từ các nghi lễ truyền thống đến hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội năm nay mang đến nhiều trải nghiệm phong phú cho người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026), với chủ đề “Nguyễn Trung Trực - dấu son bất tử” được dàn dựng công phu, mở màn cho mùa lễ hội.

Người dân ghi lại những hình ảnh ấn tượng tại chương trình nghệ thuật.

Đông đảo người dân, du khách thắp hương tại đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá.

Đoàn viên, thanh niên phường Rạch Giá tham gia vệ sinh môi trường các tuyến đường quanh đình Nguyễn Trung Trực.

Học sinh tìm hiểu về tiểu sử anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Đoàn viên, thanh niên tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật “An Giang - Đất nước - Con người”.

Tình nguyện viên phục vụ bà con tham dự lễ hội.

Chiến sĩ công an hỗ trợ trẻ em thả đèn hoa đăng.