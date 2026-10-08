Khi 'lính cơ động' về với Nhân dân

Những ngày về với Nhân dân

Một ngày đầu tháng 10/2026, trong tiết trời oi bức, lúc nắng lúc mưa, căn nhà của bà Lê Thị Công ở chòm 2, thôn Phú Hạ, xã Phú Trạch luôn rộn ràng tiếng nói cười. Trên mái nhà, các chiến sĩ cẩn thận thay những viên ngói đã hư hỏng. Dưới sân, người phát quang cây cỏ, người thu gom rác, người vận chuyển vật liệu.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hỗ trợ người dân làm vệ sinh, phát quang đường làng - Ảnh: P.P

Những đôi tay vốn quen với thao trường, huấn luyện nay thoăn thoắt cuốc đất, khiêng đồ, sửa sang từng góc nhỏ trong ngôi nhà. Mồ hôi thấm trên vai áo, nhưng chẳng ai nề hà công việc.

Gia đình bà Công thuộc diện khó khăn. Căn nhà qua thời gian đã xuống cấp, mái ngói nhiều chỗ thấm, dột nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Sự có mặt của những người lính CSCĐ vì thế đến rất đúng lúc.“Các chú CSCĐ nhiệt tình lắm, không quản ngại vất vả, nề hà gì. Việc gì các chú cũng xông pha giúp đỡ gia đình chúng tôi”, bà Công xúc động.

Với bà Công, điều đáng quý không chỉ là những viên ngói được thay, mái nhà không còn dột, khoảng sân được dọn hay khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang. Đó còn là cảm giác được sẻ chia, giúp đỡ lúc khó khăn, để gia đình mình không đơn độc.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động cắt tóc cho trẻ em trên địa bàn - Ảnh: P.P

Câu chuyện ở nhà bà Công là một “lát cắt” trong hành trình về với cơ sở của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, E05. Trong đợt “hành quân dã ngoại” về với Nhân dân từ ngày 1-15/10, 65 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ Tiểu đoàn 3, E05 đã đến với nhiều tuyến đường, trường học, khu dân cư và gia đình còn khó khăn trên địa bà xã Phú Trạch. Việc lớn hay nhỏ đều bắt đầu từ một câu hỏi giản dị: “Người dân đang cần gì?”

Có nơi cần phát quang một đoạn đường, có nơi cần vệ sinh, chỉnh trang trường học; có gia đình cần thêm một bàn tay giúp sửa sang nhà cửa. Những phần việc không lớn, nhưng khi được thực hiện bằng sự tận tâm lại trở thành những dấu ấn đẹp trong lòng người dân.

Sửa chữa, làm lại mái nhà cho người dân ở xã Phú Trạch - Ảnh:P.P

Với cậu học trò Nguyễn Văn Ca, Trường tiểu học và THCS Quảng Hợp, hình ảnh các chú CSCĐ giúp đỡ nhà trường và quê hương khiến em nhớ mãi. “Cháu rất yêu quý các chú CSCĐ. Các chú đã giúp đỡ cho quê hương, cho trường của các cháu rất nhiều. Cháu mong các chú ở lại đây lâu hơn nữa, về đây nhiều hơn nữa”, Ca nói.

Lời nói hồn nhiên của cậu học trò nhỏ cũng là sự ghi nhận giản dị đối với những người lính CSCĐ đã chọn cách đến gần dân bằng những việc làm cụ thể.

“Dân vận không chỉ là hành trình đưa người chiến sĩ rời khỏi doanh trại để đến gần hơn với cuộc sống của Nhân dân. Qua những ngày cùng làm, cùng sẻ chia, Nhân dân sẽ hiểu hơn về người lính CSCĐ. Bởi đằng sau vẻ nghiêm nghị trong công việc, chúng tôi cũng là những “đứa con” giàu tình cảm, luôn tận tụy, sẻ chia. Đằng sau màu áo xanh của người lính CSCĐ là một trái tim luôn hướng về Nhân dân”, thiếu tá Nguyễn Minh Dần chia sẻ.

Những việc nhỏ, nghĩa tình lớn

Không chỉ xắn tay áo giúp dân sửa nhà, chỉnh trang đường làng, trường học, những người lính CSCĐ Tiểu đoàn 3, E05 còn về với Nhân dân bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Ngày 21/8, 40 cán bộ, đoàn viên của đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026. Những giọt máu được trao đi không mang theo lời hứa hẹn nào, chỉ đơn giản là sự sẻ chia của người đang khỏe mạnh với những người có thể đang cần sự sống từ chính nghĩa tình ấy.

Một ngày sau, tuổi trẻ Tiểu đoàn 3 phối hợp với Đoàn xã Quảng Trạch và salon tóc Hiếu Trang Academy tổ chức cắt tóc miễn phí cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và những trường hợp khó khăn trên địa bàn.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân đi khám, chữa bệnh - Ảnh: P.P

Ông Phạm Văn Chiếm, 93 tuổi, có hơn 60 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao, đau ốm, không thể đi lại, ông được các đoàn viên, chiến sĩ CSCĐ đến tận nhà cắt tóc. Một chiếc kéo, một chiếc khăn choàng và vài phút ngồi bên nhau. Công việc rất nhỏ, nhưng phía sau đó là sự trân trọng dành cho một người cao tuổi và sự quan tâm dành cho một hoàn cảnh không thuận tiện trong cuộc sống.

Ngày 23/8, những bước chân ấy lại tiếp tục tìm đến những người dân cần được chăm sóc. Phối hợp với Trạm Y tế xã Quảng Trạch và Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, đơn vị tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 262 người có công với cách mạng, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ mái nhà được sửa sang đến những chuyến khám bệnh, từ chiếc kéo cắt tóc đến những giọt máu trao đi, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” trở nên gần gũi và cụ thể hơn. Đó không phải điều gì xa xôi, mà hiện diện ngay trong những việc làm bình dị của người lính CSCĐ giữa đời thường.

Cùng chị em phụ nữ xã Phú Trạch chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: P.P

Thiếu tá Nguyễn Minh Dần, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, E05, cho biết đơn vị xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng trong mỗi đợt hành quân dã ngoại. Cán bộ, chiến sĩ được quán triệt phải gần dân, sát dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn lễ tiết, tác phong và đặc biệt phải làm những việc Nhân dân cần.

Theo thiếu tá Nguyễn Minh Dần, hiệu quả công tác dân vận không chỉ nằm ở số lượng công việc đã thực hiện, mà quan trọng hơn là người dân được hưởng lợi gì và hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ để lại trong lòng Nhân dân như thế nào.

Bởi vậy, cùng với giúp dân, cán bộ, chiến sĩ còn dành thời gian gặp gỡ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Qua những cuộc trò chuyện, những mái nhà, con đường, lớp học, người lính CSCĐ Tiểu đoàn 3, E05 hiểu thêm những điều rất cụ thể trong cuộc sống của người dân; còn người dân hiểu hơn về những con người phía sau màu áo CSCĐ.

Những ngày hành quân dã ngoại rồi sẽ khép lại. Những người lính CSCĐ sẽ trở về đơn vị, tiếp tục nhiệm vụ thường ngày. Nhưng những việc làm của họ chắc chắn sẽ còn ở lại trong ký ức của Nhân dân.

Tình quân dân đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó được vun đắp từ những bàn tay cùng làm việc, những bước chân tìm đến nơi cần giúp đỡ và những tấm lòng biết sẻ chia. Để rồi, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” không còn là điều gì xa xôi mà trở thành những gì có thể nhìn thấy, cảm nhận và lưu lại trong lòng Nhân dân.