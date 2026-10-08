Lão nông Cà Mau phá vườn mai, hiến đất tìm hài cốt liệt sĩ

Ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã cất bốc một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn mai vàng ở ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ.

Theo tư liệu lịch sử và lời kể của các cựu chiến binh địa phương, trong chiến tranh, khu vực này từng là nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, rộng khoảng 500m², với khoảng 100 mộ liệt sĩ được an táng theo hàng lối.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,5m. Ảnh: KL

Sau năm 1975, một số thân nhân chủ động đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng. Đến năm 1985, chính quyền địa phương tổ chức cất bốc, quy tập phần lớn các phần mộ còn nhận biết được dấu tích về nghĩa trang huyện.

Tuy nhiên, tại những vị trí bằng phẳng, việc tìm kiếm khi đó chưa được thực hiện triệt để. Sau này, khu vực không có người quản lý. Trong quá trình sản xuất, người dân từng đào trúng hài cốt liệt sĩ và báo chính quyền để tổ chức quy tập theo quy định.

Theo thời gian, một phần diện tích được xây dựng trường học, phần còn lại trở thành vườn mai vàng của ông Bùi Minh Khánh.

Để tạo mặt bằng cho lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Bùi Minh Khánh - lão nông ở ấp Cây Khô đã tự nguyện hiến đất, chấp nhận phá bỏ hàng chục gốc mai đã được gia đình chăm sóc nhiều năm.

“Phá đi những gốc mai mình đã chăm bẵm nhiều năm, tiếc lắm chứ. Nhưng kinh tế mất đi vẫn làm lại được, còn các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại lòng đất lạnh lẽo mấy mươi năm rồi. Tôi chỉ mong sao sớm tìm thấy các anh để đưa về với quê hương, bấy nhiêu là tôi mãn nguyện”, ông Khánh xúc động nói.

Hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu, niêm phong để lưu giữ. Ảnh: KL

Sau một ngày tìm kiếm, sáng 8/10, các chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện một bộ hài cốt liệt sĩ nằm sâu khoảng 1,5m dưới lòng đất, trong tình trạng khá nguyên vẹn.

Ngay sau khi quy tập, lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm ADN, niêm phong và bảo quản để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực vườn mai vàng.

Đây là bộ hài cốt liệt sĩ thứ 7 được quy tập thành công trên địa bàn tỉnh kể từ khi Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đi vào hoạt động.