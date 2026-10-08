Hội chợ làng nghề Việt Nam 2026: Kết nối sản phẩm, văn hóa và du lịch nông thôn

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 diễn ra từ ngày 8-12/10/2026 tại Hà Nội, với gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², quy tụ trên 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố tham gia.

Hội chợ Hội chợ là không gian trung tâm để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và chủ thể OCOP trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Điểm mới của hội chợ năm nay là hướng mạnh đến chuyển đổi số trong nông thôn, tạo không gian giao thương giữa cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử; tổ chức livestream bán hàng và ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, Ban Tổ chức phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP trên TikTok Shop, giúp các cơ sở làng nghề tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.

Cùng với hội chợ là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh, khuyến khích sức sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế./.