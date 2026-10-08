Lâm Đồng khởi động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, với các hoạt động trọng tâm diễn ra trong tháng 12-2026 tại khu vực Đà Lạt. Chương trình khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19-12; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival diễn ra ngày 31-12.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến sẽ khai mạc ngày 19-12.

Đến nay, các đơn vị chủ trì cơ bản đã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các chương trình chính. Trong đó, nhiều hoạt động đặc sắc được chuẩn bị như: Không gian hoa, trưng bày và triển lãm hoa, cây cảnh; phiên chợ Rau - Hoa và phố Trà - Cà phê - Rượu vang; hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam; Carnival ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại...

Đáng chú ý, chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI” đang được triển khai rộng khắp. Hơn 70 xã, phường đã ban hành kế hoạch hưởng ứng. Riêng khu vực trung tâm Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt triển khai chỉnh trang 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên - Đà Lạt xây dựng 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly - Đà Lạt chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường - Đà Lạt triển khai các công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố.

Những không gian hoa tiếp tục là chương trình điểm nhấn của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tập trung hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức các chương trình trọng tâm; ưu tiên triển khai không gian hoa, các công trình, tiểu cảnh và tuyến đường hoa điểm nhấn. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, chuẩn bị các điều kiện về giao thông, an ninh, trật tự, y tế và hậu cần phục vụ Festival.

Với không gian rộng mở sau khi sáp nhập, với sự quyết tâm và công tác chuẩn bị chu đáo, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới, thực sự là lễ hội hấp dẫn đối với người dân và du khách.