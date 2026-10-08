Lâm Đồng sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao năm 2026

Cuộc họp thống nhất công tác chuẩn bị với các sở, ngành, địa phương cho Lễ phát động “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao” năm 2026

Chiều 8/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm thống nhất phương án tổ chức Lễ phát động “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao” năm 2026.

Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; cùng các chỉ đạo của Trung ương về phát triển phong trào Thể dục, thể thao quần chúng.

Các sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp thống nhất công tác chuẩn bị

Đặc biệt, chương trình được triển khai theo Công điện số 6409/CĐ-BVHTTDL và Kế hoạch số 6408/KH-BVHTTDL ngày 2/10/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng đến tạo chuyển biến về nhận thức và hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trong Nhân dân.

Lễ phát động diễn ra từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 10/10 tại Quảng trường Lâm Viên, với khoảng 3.000 người tham gia trực tiếp. Thành phần tham dự gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Người tham gia được yêu cầu mặc trang phục thể thao; khuyến khích mặc áo có cờ đỏ, sao vàng hoặc trang phục theo điều lệnh của ngành.

Đại diện sở, ngành, địa phương tham dự cuộc họp

Chương trình sẽ được kết nối, truyền hình trực tuyến từ Thủ đô Hà Nội kết hợp với 3 màn hình lớn tại khu vực Quảng trường Lâm Viên (gồm 2 màn hình LED 2 bên và 1 màn hình chính).

Theo chương trình, lúc 7 giờ 15 phút, các lực lượng tham gia chạy đồng hành quanh Quảng trường Lâm Viên. Lộ trình chạy qua các tuyến đường Trần Quốc Toản, Bà Huyện Thanh Quan, đường nối phía sau quảng trường, Hồ Tùng Mậu, vòng xuyến Thủy Tạ và trở lại đường Trần Quốc Toản, về đích trước Quảng trường Lâm Viên.

Ngay sau lễ phát động, cũng diễn ra các môn thi đấu sôi nổi dành cho các khối đơn vị, trường học như: kéo co nam - nữ (4 nam, 4 nữ mỗi đội); nhảy dây nam - nữ (2 nam, 1 nữ mỗi đội); nhảy bao bố tiếp sức nam - nữ (2 nam, 2 nữ mỗi đội).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Huỳnh Ngọc Tâm lấy ý kiến thống nhất phương án tổ chức từ các sở, ngành, địa phương

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng, hiệu quả, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, treo pano cổ động, xây dựng thể lệ các môn thi đấu và phối hợp bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công sự kiện.

Đại diện Sở Tài chính đóng góp ý kiến

Sở Giáo dục và Đào tạo huy động 1.000 người (cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên) tham gia hưởng ứng và cử các đội thi đấu thể thao.

Công an tỉnh huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đóng góp ý kiến về phương án tổ chức

Tỉnh Đoàn huy động 500 đoàn viên mặc áo Đoàn. UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt và các phường lân cận (Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt) huy động lực lượng lớn tham gia hưởng ứng.

Đại diện phường Lang Biang - Đà Lạt báo cáo về kế hoạch tham gia

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tuyên truyền về thời gian, địa điểm, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lễ phát động. Qua đó, vận động người dân trên địa bàn tham gia lễ phát động; đồng thời cử phóng viên tham gia quay phim, đưa tin tuyên truyền về lễ phát động.

Sở Y tế và Điện lực Lâm Đồng phối hợp bố trí lực lượng bác sĩ, xe cứu thương túc trực và bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ toàn bộ chương trình.

Công ty Viễn thông Lâm Đồng bảo đảm đường truyền kết nối truyền hình trực tuyến ổn định thông suốt từ Trung ương đến các màn hình tại sự kiện.

Đại diện phường Xuân Hương - Đà Lạt báo cáo về phương án của đơn vị chủ nhà

Với sự chuẩn bị đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Lễ phát động “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao” năm 2026 được kỳ vọng tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao và góp phần hình thành thói quen tập luyện thường xuyên trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.