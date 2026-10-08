Festival Hoa Đà Lạt sẽ diễn ra vào tháng 12/2026.

Theo kế hoạch, các hoạt động chương trình khai mạc dự tính tổ chức ngày 19/12 và chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc dự tính tổ chức ngày 31/12.

Đà Lạt - Điểm đến thân thiện và mến khách.

Đến nay, 11 chương trình chính đã cơ bản xây dựng kế hoạch, phương án triển khai. Riêng chương trình khai mạc và chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời các chuyên gia đề xuất ý tưởng, hiện đã nhận được 6 ý tưởng đề xuất.

Lâm Đồng với khát vọng đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương trình phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026” đã được các địa phương chủ động triển khai.

Đến nay có hơn 70 xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Một số địa phương đã cụ thể hóa bằng các tuyến đường hoa, tiểu công viên hoa, công trình hoa, chỉnh trang cảnh quan và vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia.

Lâm Đồng - Nơi hội tụ của không gian văn hóa đa sắc.

Chương trình Không gian hoa, các chủ chương trình đã đề xuất nhiều ý tưởng gắn hoa với âm nhạc như “Dáng hoa”, “Mùa hoa tươi quả ngọt”, “Bản giao hưởng hoa Đà Lạt”, “Ngộ nghĩnh”, “Âm nhạc và hoa”.

Hiện nay, ở khu vực trung tâm Đà Lạt các phường đã chủ động triển khai các hoạt động chỉnh trang, xây dựng tuyến đường hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026. Cụ thể: phường Xuân Hương-Đà Lạt 10 tuyến đường trọng điểm, với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên-Đà Lạt triển khai 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly-Đà Lạt thực hiện chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường-Đà Lạt triển khai công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố; phường Lang Biang-Đà Lạt 6 tuyến đường.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng có không gian rộng lớn, giàu tiềm năng, mở ra thời cơ mới cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Các chương trình còn lại như: trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phiên chợ Rau-Hoa và phố Trà-Cà-phê-Rượu vang; Giải Dalat Palace Floral Golf Invitational; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền trung-Tây Nguyên và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2026; Bế mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ nhất và Carnival Ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại đã được các chủ chương trình cơ bản xây dựng kế hoạch.