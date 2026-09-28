Khắc phục 'ổ gà' trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết
Sau thời gian mưa, nhiều vị trí trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện “ổ gà” gây nguy hiểm cho phương tiện giao thông. Hiện tại, đơn vị quản lý tuyến đang tiến hành khắc phục.
Ngày 28/9, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, đơn vị đang phối hợp công ty thi công sửa chữa nhiều “ổ gà” trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.
Theo đó, cao tốc có nhiều “ổ gà” đi qua đoạn xã Hải Ninh và xã Hàm Kiệm. Bên cạnh đó, một số vị trí “ổ gà” đã được khắc phục nhưng cao hơn so với mặt đường tạo thành “gờ” nhô lên. Với tốc độ lưu thông khoảng 80-90km/h, ô-tô đi qua “ổ gà”, “gờ” thường loạng choạng tay lái, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1, đơn vị đang phối hợp Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 huy động nhân lực, phương tiện sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng. Những vị trí nhô lên cao hơn so với mặt đường đang được lực lượng thi công dùng máy cắt xử lý phần mặt đường hư hỏng, sau đó trám nhựa, hoàn trả mặt đường. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xử lý dứt điểm bằng phương án cào bóc, thảm lại bê tông nhựa, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khac-phuc-o-ga-tren-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-post991543.html