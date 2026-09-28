Khắc phục 'ổ gà' trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Nhiều vị trí tại km234 cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đoạn gần nút giao Ba Bàu xuất hiện các vết trám. (Ảnh đơn vị thi công cung cấp)

Ngày 28/9, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, đơn vị đang phối hợp công ty thi công sửa chữa nhiều “ổ gà” trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Theo đó, cao tốc có nhiều “ổ gà” đi qua đoạn xã Hải Ninh và xã Hàm Kiệm. Bên cạnh đó, một số vị trí “ổ gà” đã được khắc phục nhưng cao hơn so với mặt đường tạo thành “gờ” nhô lên. Với tốc độ lưu thông khoảng 80-90km/h, ô-tô đi qua “ổ gà”, “gờ” thường loạng choạng tay lái, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các đơn vị khắc phục "ổ gà". (Ảnh đơn vị thi công cung cấp)

Các đơn vị khắc phục "ổ gà". (Ảnh đơn vị thi công cung cấp)

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1, đơn vị đang phối hợp Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 huy động nhân lực, phương tiện sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng. Những vị trí nhô lên cao hơn so với mặt đường đang được lực lượng thi công dùng máy cắt xử lý phần mặt đường hư hỏng, sau đó trám nhựa, hoàn trả mặt đường. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xử lý dứt điểm bằng phương án cào bóc, thảm lại bê tông nhựa, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.