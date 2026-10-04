Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh và Lâm Đồng giúp dân ứng phó mưa lũ

Những ngày vừa qua, tại địa bàn xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh xảy ra mưa lớn kéo dài khiến hàng chục ha lúa hè thu của nhân dân đến kỳ thu hoạch bị ngập, ngã đổ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Đồn Biên phòng Thuận Bình (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và Ban CHQS xã Bình Thành phối hợp giúp người dân khẩn trương gặt lúa, vận chuyển đến nơi cao ráo, tránh bị ngập gây thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh gặt lúa giúp dân.

Các lực lượng đã hỗ trợ thu hoạch khoảng 13ha lúa giúp người dân tại xã Bình Thành. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, ưu tiên hỗ trợ thu hoạch những diện tích có nguy cơ thiệt hại cao; gia cố các khu vực đê bao xung yếu, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) đưa người dân đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong đêm 3-10 và rạng sáng 4-10 khiến nhiều khu vực thuộc phường B’Lao ngập trên diện rộng. Có nơi nước dâng cao hơn 1m, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân.

Ban CHQS phường B’Lao khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng ứng phó xuyên đêm. Đồng thời, cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp điều tiết giao thông, chốt chặn, cắm biển báo tại những vị trí nước suối tràn qua đường; tiếp cận, hỗ trợ di dời người dân và tài sản khỏi các khu vực ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường B’Lao hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Việc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại địa phương triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời vào cuộc, ứng phó với mưa, lũ đã giúp nhiều hộ dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại. Trong những ngày tới, Ban CHQS phường B’Lao tiếp tục duy trì lực lượng, phối hợp với chính quyền và người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả; đồng thời rà soát, đánh giá cụ thể thiệt hại do ngập lụt gây ra.