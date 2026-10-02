Khả Ngân mang thai con đầu lòng

Tối 1/10, Khả Ngân chia sẻ loạt ảnh đời thường khi dạo phố, đồng thời hé lộ niềm vui chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Đây là lần đầu nữ diễn viên xác nhận chuyện mang thai sau một thời gian giữ kín đời tư.

Khả Ngân khoe phong cách đời thường trẻ trung trong loạt ảnh dạo phố, hé lộ niềm vui chuẩn bị làm mẹ.

Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và bạn bè của Khả Ngân nhanh chóng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng trước tin vui nữ diễn viên sắp làm mẹ.

Thông tin Khả Ngân mang thai nhận được sự quan tâm lớn bởi trước đó, chuyện đời tư của cô và Nhan Phúc Vinh trở thành tâm điểm chú ý.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh công khai khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Nam diễn viên đăng hình ảnh hai người nắm tay, để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út kèm dòng trạng thái “She said yes”. Khả Ngân sau đó cũng chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn trai, nói về việc cùng nhau xây dựng một mái ấm riêng.

Ở thời điểm đó, nữ diễn viên viết về một “món quà” khiến hạnh phúc của cả hai trở nên trọn vẹn hơn, kèm biểu tượng em bé. Chi tiết này khiến khán giả đặt nghi vấn về chuyện cô mang thai. Tuy nhiên, khi ấy Khả Ngân chưa trực tiếp xác nhận thông tin.

Đây là lần đầu nữ diễn viên xác nhận chuyện mang thai sau một thời gian giữ kín đời tư.

Những tuần sau đó, nữ diễn viên nhiều lần xuất hiện với trang phục rộng hoặc lựa chọn góc chụp khéo léo che vòng hai. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội tiếp tục khiến công chúng chú ý đến nghi vấn cô đang có tin vui.

Khả Ngân sinh năm 1997, gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô được biết đến với hình ảnh một “hot girl boxing”.

Cô tham gia nhiều phim như Lật mặt 2: Phim trường, Nàng tiên có 5 nhà, 100 ngày bên em, Bí mật của gió, Hậu duệ mặt trời bản Việt và Sám hối. Sự nghiệp của nữ diễn viên có nhiều giai đoạn thăng trầm. Một số phim điện ảnh không đạt doanh thu như kỳ vọng. Tuy nhiên, Khả Ngân vẫn kiên trì theo đuổi nghề.

Bước ngoặt lớn đến với Khả Ngân khi cô nhận vai Tuệ Nhi trong phim 11 tháng 5 ngày. Vai diễn mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh Diều 2021.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia phim Gia đình mình vui bất thình lình. Đầu năm 2026, nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng với Vạn dặm yêu em, dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.