Chuyện gì xảy ra sau khi T.O.P và Nana xác nhận đang hẹn hò?

Vào ngày 2/10 (giờ Hàn Quốc), thông tin về việc cả hai đang hẹn hò đã được lan truyền. Công ty quản lý của T.O.P là TOPSPOT Pictures đã xác nhận tin tức này: "Cả hai gặp nhau lần đầu khi cùng quay một video âm nhạc và trở nên thân thiết hơn sau đó, rồi phát triển thành mối quan hệ tình cảm vào khoảng tháng 6/2026". Trong khi đó, công ty quản lý của Nana chia sẻ rằng, họ đang xác minh thông tin này.

Cặp đôi gặp gỡ lần đầu vào tháng 1/2026 khi cùng thực hiện video âm nhạc cho một trong hai ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu solo đầu tay của T.O.P mang tên ANOTHER DIMENSION, trong đó, Nana tham gia diễn xuất. Sau đó, Nana tiếp tục xuất hiện trong các nội dung quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới của T.O.P vào tháng 4/2026, từ đó, cả hai vẫn giữ liên lạc và dần trở nên gắn bó hơn.

T.O.P ra mắt cùng nhóm nhạc BIGBANG vào năm 2006 và phát hành ANOTHER DIMENSION, album phòng thu solo đầu tay của anh vào ngày 3/4 năm nay. Nana ra mắt với tư cách là thành viên nhóm After School vào năm 2009 và kể từ đó đã phát triển sự nghiệp ở cả hai vai trò ca sĩ lẫn diễn viên.

Khi T.O.P và Nana công khai mối quan hệ, những nội dung cũ có sự góp mặt của cả hai đang thu hút sự chú ý trở lại. Đặc biệt, một video có tiêu đề "T.O.P làm YouTuber một ngày cùng NANA" được đăng tải trên kênh YouTube của T.O.P đang gây chú ý vì dường như đã ghi lại khoảnh khắc đầy "phản ứng hóa học" lãng mạn giữa hai người.

Trong video, cả hai ngồi cạnh nhau, vừa thưởng thức các món ăn nhẹ mua tại cửa hàng tiện lợi (như mì ly và khoai tây chiên) theo phong cách "mukbang", vừa lắng nghe các ca khúc trong album solo của T.O.P. Ở phần đầu video, họ vừa nghe nhạc vừa ăn món của mình mà không trò chuyện nhiều, hay thậm chí là không nhìn vào mắt nhau.

Có lúc, T.O.P dọn dẹp rác ngay trước mặt Nana khi cô đang ăn mì, và Nana chăm chú nhìn vào gương mặt anh. Dù cả hai chào hỏi nhau một cách trang trọng bằng cái cúi người 90 độ đầy lịch sự, người hâm mộ vẫn nhận thấy sự tương tác đầy cuốn hút và tinh tế giữa họ.

T.O.P cũng dành lời khen ngợi cho sự nghiêm túc của Nana đối với nội dung trên YouTube, nhận xét rằng: "Nana thực sự rất chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên tôi làm YouTube trong suốt 20 năm sự nghiệp, trong khi cô đã có kênh riêng rồi". Nana đáp lại: "Tôi cũng mới thử sức một chút thôi. Cảm giác hơi ngượng ngùng một chút, phải không?".

Sự ăn ý tinh tế giữa T.O.P và Nana vốn đã được thể hiện qua các video trước đây, nay phát triển thành một mối quan hệ tình cảm ngoài đời thực, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau khi công ty quản lý chính thức xác nhận mối quan hệ, Nana đã gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ qua một nền tảng giao lưu trực tuyến: "Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng chúng tôi sẽ xây dựng một mối quan hệ đẹp đẽ và lành mạnh".