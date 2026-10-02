Tuyên bố của diễn viên Tiết Cương khi rời xa vợ kém 26 tuổi

Tiết Cương là diễn viên quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ. Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên có cuộc sống gia đình bình yên bên bà xã Ngọc Thưởng, người kém anh 26 tuổi, cùng con trai đầu lòng.

Mới đây, Tiết Cương cập nhật hành trình khám phá nước Mỹ trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong chuyến đi kéo dài khoảng 3 tuần, nam diễn viên tạm xa bà xã Ngọc Thưởng để thực hiện hành trình riêng.

Tiết Cương cập nhật hình ảnh ở Mỹ. Nam diễn viên rời xa vợ con trong 3 tuần.

Đáng chú ý, khi đăng tải hình ảnh tại Mỹ, anh bất ngờ nhắc đến vợ bằng lời tuyên bố hài hước: "Đi Mỹ tươi cười vậy chứ lòng cũng buồn vì nhớ Ngọc Thưởng. Tóc Ngọc Thưởng hớt đó cả nhà".

Dù đang tận hưởng chuyến đi cách quê nhà nửa vòng trái đất, Tiết Cương vẫn không quên thể hiện nỗi nhớ dành cho bà xã. Cách nam diễn viên nhắc đến Ngọc Thưởng khiến người hâm mộ thích thú bởi sự gần gũi, hài hước vốn là phong cách thường thấy của anh.

Nhiều khán giả gửi lời chúc Tiết Cương có khoảng thời gian đáng nhớ tại Mỹ, đồng thời mong nam diễn viên tiếp tục chia sẻ thêm những hình ảnh thú vị trong chuyến đi. Qua những cập nhật đời thường, mối quan hệ giữa Tiết Cương và bà xã tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Tiết Cương khám phá nhiều cảnh đẹp, địa danh nổi tiếng ở Mỹ.

Trước khi lên đường sang Mỹ, Tiết Cương từng chia sẻ hình ảnh đưa vợ cùng con trai về quê ngoại trong khoảng thời gian anh vắng nhà. Nam diễn viên cũng tiết lộ một chi tiết đáng chú ý khi khoe mái tóc được chính bà xã cắt trước chuyến đi. Nhờ vậy, anh có diện mạo gọn gàng, bảnh bao hơn trước khi bắt đầu hành trình.

Việc Tiết Cương chủ động nhắc đến bà xã trong những câu chuyện đời thường cho thấy Ngọc Thưởng vẫn là một phần quen thuộc trong cuộc sống của nam diễn viên. Dù không hoạt động nghệ thuật, cô thường xuất hiện trong các nội dung mà chồng chia sẻ với khán giả.

Tiết Cương chở vợ con về nhà ngoại ở tạm trong khoảng thời gian anh đi Mỹ.

Tiết Cương sinh năm 1973, từng ghi dấu qua các bộ phim như Hướng Nghiệp, Mùi Ngò Gai, Vật Chứng Mong Manh... Bên cạnh diễn xuất, anh còn đảm nhận nhiều vai trò khác như MC và đạo diễn.

Nam diễn viên kết hôn với Ngọc Thưởng ở tuổi 50. Bà xã kém Tiết Cương 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Theo những chia sẻ trước đây của Tiết Cương, Ngọc Thưởng từng là khán giả yêu mến anh trước khi cả hai có cơ hội tìm hiểu và tiến đến hôn nhân.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng từng khiến chuyện tình của Tiết Cương được chú ý. Tuy nhiên, nam diễn viên nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ, từ cùng nhau chăm sóc gia đình đến những chuyến đi và hoạt động thường ngày.

Sau khi đón con trai đầu lòng, cuộc sống của Tiết Cương và Ngọc Thưởng càng nhận được sự quan tâm. Nam diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của gia đình, qua đó cho thấy anh dành nhiều thời gian cho tổ ấm bên cạnh công việc nghệ thuật.

Hôn nhân của Tiết Cương và vợ kém 26 tuổi được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Hiện tại, Tiết Cương đang có chuyến đi tại Mỹ trong khoảng 3 tuần. Dù tạm thời xa vợ và con trai, nam diễn viên vẫn giữ tinh thần vui vẻ, thường xuyên cập nhật hình ảnh để giao lưu với khán giả. Lời tuyên bố “nhớ Ngọc Thưởng” của anh vì thế nhanh chóng trở thành điểm nhấn được người hâm mộ chú ý.