Nam ca sĩ Thái Lan phải xin lỗi vì hành động bị cho là giễu cợt fan khi chụp ảnh

Khoảnh khắc gây tranh cãi xuất phát từ hoạt động trả quyền lợi (chụp ảnh nhóm) sau buổi concert tại Osaka (Nhật Bản) của nhóm nhạc Thái Lan LYKN. Clip ghi lại cảnh William tạo dáng "thả tim" với fan. Anh nhìn thấy tay của cô run rẩy, bật cười. Sau khi fan rời đi, William quay sang phía thành viên Tui, vừa cười vừa diễn ra động tác tay của fan.

Hành động của William bị chỉ trích nặng, Tui cũng bị chê trách vì hùa theo.

Fan yêu mến thần tượng rất nhiều mới đến xem concert và bỏ ra số tiền lớn để có được cơ hội chụp ảnh cùng anh. Tuy nhiên, hành động của William bị chỉ trích là thiếu tôn trọng người hâm mộ, EQ thấp. Thành viên Tui Chayatorn cũng nhận "gạch đá" vì đùa giỡn, hùa theo em mà không nhắc nhở.

Một tài khoản X được cho là fangirl trong clip đã giải thích rằng, cô không cảm thấy khó chịu vì hành động của William, hiểu rằng anh chỉ đùa vui vô tư. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn không dịu xuống. Netizen cho rằng, kể cả được fan thông cảm, William và Tui vẫn cần điều chỉnh thái độ với tư cách là người của công chúng.

Tranh cãi không chỉ rầm rộ trên X, mà lan qua cả cộng đồng mạng Việt dùng Threads. Một bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt "thả tim", so sánh hành động của William thua xa một cosplayer lúc chụp ảnh cùng fan - người đang hồi hộp đến run tay khi chụp ảnh cùng mình.

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Bài xin lỗi của William và Tui được đăng trên tài khoản X cá nhân.

Mới đây, William và Tui đã lần lượt đăng bài xin lỗi, giải thích về hành động của mình. William thừa nhận đã bắt chước bàn tay run rẩy của fan nhưng không có ý chế nhạo cô: "Tuy nhiên, khi xem lại video, tôi nhận thấy đó là hành động không phù hợp".

"Nhớ lại lần đầu tiên đứng trên sân khấu, tay tôi cũng run rẩy như vậy. Vậy nên, tôi đã rất hối hận về hành động của mình khi xem video này", William viết. Anh nhìn nhận đây là một bài học lớn, hiểu rằng điều bản thân cần làm là động viên khi thấy fan lo lắng.

Về phía Tui, anh cũng xin lỗi tương tự và giải thích thêm, bản thân hùa theo vì không biết rõ bối cảnh, nguyên do William có hành động như vậy.