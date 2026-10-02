'Cặp đôi tân binh diễn viên hot nhất 2026' chuẩn bị tái hợp

Vào ngày 2/10, một trang tin tức đưa tin rằng Kim Jae Won và Jeon So Young đã được chọn vào vai chính cho bộ phim sắp tới mang tên Da Capo (tên dự kiến).

Phản hồi về thông tin này, SHOWBOX cho biết: “Đúng là chúng tôi đã ngỏ lời mời các diễn viên Kim Jae Won và Jeon So Young tham gia bộ phim Da Capo, và hiện tại họ đang trong quá trình thảo luận”.

Da Capo là một bộ phim lãng mạn mang màu sắc thanh xuân do Lee Eon Hee làm đạo diễn. Bà là người từng cầm trịch các tác phẩm như Love in the Big City, Missing và The Accidental Detective 2: In Action.

Kim Jae Won đã dần khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án phim truyền hình như Our Blues, King the Land, Hierarchy và The Tale of Lady Ok. Anh cũng chuẩn bị có màn ra mắt trên màn ảnh rộng với bộ phim Final Interview.

Jeon So Young đã thu hút sự chú ý trong năm nay nhờ các bộ phim If Wishes Could Kill và The Legend of Kitchen Soldier. Cô cũng đang chờ đợi ngày ra mắt của bộ phim điện ảnh Day and Night (tên dự kiến).

Tại lễ trao giải Blue Dragon Series Awards 2026 diễn ra vào cuối tháng 7/2026, Jeon So Young đã giành giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc", trong khi Kim Jae Won nhận giải "Nam diễn viên mới xuất sắc".

Với ngoại hình hoàn hảo cho dòng phim thanh xuân, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên một “melodrama thanh xuân hình lục giác” đáng chú ý. Trong khi đó, Da Capo dự kiến sẽ bắt đầu ghi hình vào nửa cuối năm nay, sau khi hoàn tất quá trình tuyển chọn diễn viên.