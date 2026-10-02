Jim Carrey kết hôn với bạn gái kém 32 tuổi

Nam diễn viên Hollywood Jim Carrey (64 tuổi) đã thu hút sự chú ý của dư luận khi bí mật kết hôn với bạn gái Min Ah, người kém anh 32 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của nam tài tử. Được biết, cặp đôi đã tổ chức một hôn lễ ấm cúng tại Los Angeles, California.

Min Ah được cho là người gốc Hàn và còn được biết đến với tên gọi "Minji". Cô hoạt động với tư cách là một diễn viên kiêm nghệ sĩ. Cuộc hôn nhân này diễn ra khoảng bảy tháng sau khi cặp đôi công khai mối quan hệ trên thảm đỏ của một lễ trao giải. Trước đó, Jim Carrey và Min Ah từng thu hút sự chú ý khi cùng nhau tham dự lễ trao giải César lần thứ 51 tại Paris (Pháp), vào tháng 2/2026, đi cùng họ còn có con gái Jane và cháu trai Jackson của nam diễn viên.

Trong bài phát biểu nhận giải "Thành tựu trọn đời", được thực hiện bằng tiếng Pháp, Carrey đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm với Min Ah khi nói: "Tôi xin cảm ơn người bạn đời tuyệt vời của mình, Mina. Anh yêu em, Mina", khiến khán giả vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Cặp đôi đã âm thầm vun đắp mối quan hệ trong nhiều năm kể từ khi bị bắt gặp rời khỏi một chương trình hài kịch từ thiện ở Los Angeles cùng nhau, vào tháng 2/2022.

Với sự kiện này, Jim Carrey đã đạt được một cột mốc quan trọng mới trong cuộc đời. Trước đó, anh từng kết hôn với người vợ đầu là Melissa Womer từ năm 1987 đến 1995 và có chung một cô con gái tên là Jane. Sau đó, nam diễn viên tái hôn với Lauren Holly, bạn diễn của anh trong bộ phim Dumb and Dumber vào năm 1996, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hơn một năm, trước khi cả hai ly hôn.

Vốn nổi tiếng là người kín tiếng về đời tư, Carrey từng úp mở về khả năng giải nghệ trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, khi chia sẻ: "Tôi thực sự yêu thích cuộc sống bình lặng của mình, thích vẽ tranh và trân trọng đời sống tâm linh của bản thân". Tuy nhiên, đời sống tình cảm của Carrey cũng có những mảng tối.

Jim Carrey từng vướng vào một cuộc chiến pháp lý với gia đình của một người bạn gái cũ đã tự kết liễu đời mình. Cathriona White, bạn gái cũ của Carrey, đã qua đời đầy bi kịch vào tháng 10/2015 sau khi để lại thư tuyệt mệnh. Trong thư, cô chia sẻ rằng mình đang phải vật lộn với nỗi đau sau khi cả hai chia tay bốn ngày trước đó.

Vào năm 2018, các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin rằng, mẹ của White đã đệ đơn kiện Carrey. Bà cáo buộc anh là người gián tiếp gây ra cái chết của con gái mình, cung cấp số thuốc liên quan đến vụ việc, lây truyền bệnh qua đường tình dục và không chi trả chi phí tang lễ.

Đáp lại, Carrey đã kiện ngược lại, cáo buộc Brigid Sweetman, người chỉ là mẹ ruột của White về mặt sinh học, đang dàn dựng một "màn kịch trơ trẽn" nhằm tống tiền. Hai bên đã rơi vào một cuộc tranh chấp gay gắt xoay quanh cái chết của Cathriona White.

Jim Carrey sinh năm 1962, hiện 64 tuổi, là một nam diễn viên huyền thoại của Hollywood, nổi tiếng qua các bộ phim kinh điển đã làm nên tên tuổi và tạo dấu ấn đậm nét trong một thời kỳ điện ảnh, chẳng hạn như The Mask, Dumb and Dumber, The Truman Show và Eternal Sunshine of the Spotless Mind.