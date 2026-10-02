'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' hẹn hò T.O.P của BIGBANG

Thông tin T.O.P và Nana hẹn hò gây chú ý tại Hàn Quốc sáng 2/10, sau khi Dispatch công bố loạt ảnh được cho là ghi lại những lần gặp gỡ của hai người. Cùng ngày, phía Nana xác nhận nữ diễn viên và nam ca sĩ đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Dispatch khui chuyện T.O.P hẹn hò “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” Nana.

Theo Dispatch, T.O.P và Nana quen nhau từ tháng 1 khi cùng hợp tác trong một MV. Mối quan hệ được cho là dần phát triển từ tình bạn, tình đồng nghiệp thành tình yêu vào khoảng tháng 6.

Nana xuất hiện trong MV Studio54, một trong hai ca khúc chủ đề thuộc album solo đầu tay của T.O.P. Trước đó, nam ca sĩ được cho là chủ động lựa chọn Nana tham gia dự án. Trong một nội dung đăng trên YouTube hồi tháng 4, khi Nana hỏi lý do được mời đóng MV, T.O.P trả lời rằng cô là người phù hợp nhất với vai diễn.

Dispatch cũng đăng tải hình ảnh hai người gặp gỡ tại khu vực Achiul Village ở Guri, được cho là nơi Nana sinh sống. Những buổi hẹn của cặp đôi khá kín đáo, từ đi taxi đến ghé cửa hàng tiện lợi. Một số lần gặp diễn ra ngay trước và sau thời điểm Nana sang Milan dự Tuần lễ thời trang cuối tháng 9.

Ban đầu, phía T.O.P và Nana cho biết đang xác minh thông tin. Sau đó, công ty quản lý Nana xác nhận hai người đã quen nhau thông qua quá trình quay MV và hiện duy trì mối quan hệ tình cảm.

Nana, tên thật Im Jin-ah, sinh năm 1991. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi gia nhập nhóm nhạc After School năm 2009. Sau thời gian hoạt động âm nhạc, nữ nghệ sĩ tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Nana từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như The Swindlers, Kill It, Justice và đặc biệt gây chú ý với vai Kim Mo-mi trong series Netflix Mask Girl năm 2023. Tháng 9 vừa qua, cô trở lại màn ảnh với The Scandal, bộ phim cổ trang có sự tham gia của Son Ye Jin và Ji Chang Wook.

Nana là nữ chính MV của T.O.P

Nhan sắc là một trong những yếu tố khiến Nana được công chúng quốc tế chú ý. Cô đã 12 lần lọt vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, trong đó đứng ở vị trí số một vào năm 2014 và 2015.

Mọi thay đổi ngoại hình của Nana thường trở thành chủ đề được quan tâm. Gần đây, tạo hình của cô trong The Scandal, đặc biệt là đôi môi đầy đặn, gây nhiều tranh luận. Nana sau đó thừa nhận từng can thiệp thẩm mỹ ở môi và cho rằng đó là lựa chọn cá nhân.

T.O.P, tên thật Choi Seung-hyun, sinh năm 1987 và nổi tiếng với tư cách thành viên BIGBANG. Sau khi rời nhóm, anh tiếp tục hoạt động độc lập trong cả âm nhạc và diễn xuất.

Nam ca sĩ trở lại màn ảnh với Squid Game mùa 2 vào cuối năm 2024. Năm nay, anh tiếp tục hoạt động âm nhạc với album solo và thực hiện tour diễn đầu tiên sau nhiều năm.