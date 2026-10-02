Cho Yeo Jeong quay trở lại với thể loại 'giật gân' sau 2 năm

Vào ngày 2/10, JTBC Entertainment News đưa tin, Cho Yeo Jeong đã được chọn vào vai chính trong bộ phim Women in the Poisoned Jar. Phản hồi về thông tin này, công ty quản lý Highent cho biết: "Cô ấy đang tích cực xem xét lời mời đóng vai chính trong phim".

Women in the Poisoned Jar là một bộ phim kinh dị - giật gân lấy bối cảnh tại một nhà hàng. Phim sẽ do Baek Seung Bin làm đạo diễn. Ông từng chỉ đạo các tác phẩm như The Outstanding Woman, Horror Stories 3, I Have A Date With Spring, So Long, See You Tomorrow và nhiều tác phẩm khác.

Trước đó, Cho Yeo Jeong từng gây ấn tượng mạnh mẽ với diễn xuất đầy kịch tính trong bộ phim giật gân Hidden Face (ra mắt năm 2024). Khán giả đang rất kỳ vọng cô sẽ tiếp tục thể hiện một khía cạnh diễn xuất mới mẻ thông qua dự án phim giật gân lần này.

Gần đây, Cho Yeo Jeong đã đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất. Cô góp mặt trong bộ phim Possible Love, tác phẩm đã giành "Giải thưởng của Ban giám khảo (Grand Jury Prize)" tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83 vào tháng Chín. Chia sẻ về trải nghiệm này, cô bày tỏ niềm hạnh phúc thực sự với tư cách là một diễn viên. Với niềm đam mê diễn xuất vẫn luôn 'cháy bỏng' sau thành công tại Liên hoan phim Quốc tế Venice, khán giả đang dành sự quan tâm đặc biệt đến màn thể hiện của cô trong dự án sắp tới.