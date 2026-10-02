Đàn ông săn túi Hermès, Louis Vuitton như đồng hồ hiếm

Tại World Cup mùa hè năm nay, túi xách của các cầu thủ thu hút nhiều sự chú ý. Jude Bellingham, Kylian Mbappé và Virgil van Dijk liên tục xuất hiện với những mẫu túi xa xỉ khi di chuyển cùng đội tuyển.

Lamine Yamal mang theo Dior Archie và túi Chanel cỡ lớn bằng vải tweed. Erling Haaland gây chú ý hơn cả với loạt Hermès HAC, dòng túi thân cao ra đời trước Birkin.

Theo GQ, giới cầu thủ đang phản ánh xu hướng nam giới coi túi xa xỉ là vật phẩm sưu tầm, vượt xa công năng chứa đồ thông thường.

Với một bộ phận nam giới yêu thời trang, túi xách đang có vị trí tương tự đồng hồ hay xe Porsche 911 cổ. Họ săn thiết kế hiếm, tìm hiểu chất liệu, kỹ thuật chế tác và lịch sử của từng mẫu.

Diễn viên Jacob Elordi, ca sĩ Harry Styles và rapper A$AP Rocky là những người nổi tiếng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Họ thường xuyên xuất hiện với túi xách xa xỉ trong trang phục hàng ngày.

Số liệu từ nền tảng mua bán thời trang Depop cũng cho thấy nhu cầu tăng mạnh. Lượng túi nam được mua trên nền tảng tăng 116% so với cùng kỳ năm trước. Trong mùa hè, lượt tìm kiếm túi nam của Bottega Veneta và Hermès tăng gấp 3.

Jude Bellingham và Kylian Mbappé thường xuất hiện cùng những mẫu túi của Hermès, Louis Vuitton. Ảnh: @judebellingham, @k.mbappe.

Các nhà mốt cũng nhanh chóng mở rộng lựa chọn cho khách hàng nam. Marni, Fendi, Loewe và nhiều thương hiệu liên tục giới thiệu túi du lịch, túi đeo chéo đến túi xách cỡ lớn. Michael Fisher, stylist từng làm việc với diễn viên Dan Levy và Sebastian Stan, cho rằng túi xa xỉ đang thay thế vai trò của chiếc cặp da với thế hệ đàn ông trước đây.

“Tôi nghĩ đàn ông nhìn nó theo cách: tôi thành công và tôi cần một chiếc túi tốt. Nó giống như chiếc cặp đối với thế hệ cha của bạn”, Fisher nói.

Vik Soni (42 tuổi), bác sĩ ung thư xạ trị tại New York (Mỹ), mua một chiếc hobo Saint Laurent vì muốn có túi phù hợp để dùng ở nơi làm việc, phòng gym và cả tiệc tối. “Tôi quan tâm đến thời trang. Ba lô có thể đáp ứng 100% công năng nhưng lại không phù hợp với mọi hoàn cảnh”, anh nói.

Tuy nhiên, mức giá hàng nghìn USD vẫn khiến nhiều người do dự.

Ethan Sawyer (35 tuổi), nhà báo sống tại Vancouver (Canada), cho rằng đồng hồ có sức hút lâu dài hơn túi xách. Anh khó hình dung mình vẫn hài lòng sau 2-3 năm nếu bỏ 7.000 USD cho một chiếc túi.

Jason, chủ tài khoản TikTok hơn 60.000 người theo dõi, từng là người mê đồng hồ. Năm ngoái, anh mua chiếc túi xa xỉ đầu tiên là Louis Vuitton Speedy P9, thuộc bộ sưu tập đầu tay của Pharrell Williams cho Louis Vuitton.

Những mẫu túi cao cấp sản xuất giới hạn đang được nam giới săn tìm nhờ độ hiếm, chất liệu và kỹ thuật chế tác. Ảnh minh họa: Bobby Doherty.

Từ một chiếc túi, bộ sưu tập của Jason nhanh chóng tăng lên khoảng 30 mẫu. Trong đó có Hermès Kelly Pochette khó mua và Schiaparelli Bijoux Secret đã bán hết. Anh cũng sở hữu Louis Vuitton Keepall Bandoulière 45 đính pha lê và ngọc trai từ bộ sưu tập Xuân - Hè 2026. Jason cho biết đây là một mẫu rất hiếm. Dù sở hữu nhiều thiết kế đắt đỏ, Jason khẳng định không mua túi để đầu tư mà để sử dụng.

Cách anh chơi túi cũng giống cách từng sưu tầm đồng hồ. Trước đây, Jason tìm hiểu bộ máy cơ khí. Hiện anh chú ý đến đường khâu, chất liệu da và kỹ thuật chế tác. “Tôi quan tâm đến kỹ thuật khâu thủ công giống như cách từng đánh giá bộ máy cơ khí. Tôi gần như bị ám ảnh bởi da”, anh nói.

Các thương hiệu cũng tạo thêm nhiều sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng thích săn đồ hiếm. Một mẫu Fendi Baguette lấy cảm hứng từ thiết kế năm 1997 cần 70 tiếng và 22.600 hạt cườm để hoàn thiện họa tiết sọc hổ. Hermès có mẫu Kelly được phủ lớp canvas bên ngoài, có thể tháo ra để lộ túi da phía trong.

Louis Vuitton cũng liên tục mở rộng dòng Speedy P9 kể từ khi Pharrell Williams giới thiệu mẫu túi này năm 2023. Bottega Veneta, Loewe, Marni, Chanel và Valentino đều đưa ra nhiều thiết kế hướng đến khách hàng nam.