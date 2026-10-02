Hồng Đào nhắn gửi đến Đàm Vĩnh Hưng trong ngày đặc biệt

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt khoảnh khắc bên con trai - bé Polo nhân dịp sinh nhật. Nam ca sĩ đồng thời gửi lời chúc đến chính mình: "Một ngày thật vui! Một tuần hạnh phúc! Một tháng may mắn! Một năm bình an! Một đời khoẻ mạnh với nhiều thành công, nhiều bài hit và được mọi người thương yêu nhé".

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt khoảnh khắc bên con trai - bé Polo nhân dịp sinh nhật.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Giữa những lời chúc dành cho Đàm Vĩnh Hưng, lời nhắn của Hồng Đào cũng nhận được sự chú ý. Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: "Chị chúc mừng sinh nhật Hưng nhé. Tuổi mới với đầy yêu thương, hạnh phúc và thánh công".

Lời chúc ngắn gọn nhưng thể hiện sự thân tình của Hồng Đào dành cho Đàm Vĩnh Hưng. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ không chỉ gửi lời chúc tuổi mới nhiều yêu thương, hạnh phúc mà còn mong đàn em có thêm những thành công trong chặng đường phía trước.

Lời chúc của nghệ sĩ Hồng Đào dành cho Đàm Vĩnh Hưng trong ngày đặc biệt.

Ở tuổi mới, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho thấy mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật khi nhắc đến "nhiều bài hit" trong lời tự chúc. Bên cạnh sự nghiệp, hình ảnh nam ca sĩ bên con trai - bé Polo trong ngày sinh nhật cũng phần nào cho thấy gia đình vẫn là một trong những điều nam ca sĩ trân trọng.

Trong những năm qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai. Bé Polo cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả mỗi khi xuất hiện cùng bố.

Sinh nhật vì thế không chỉ là dịp để Đàm Vĩnh Hưng nhìn lại hành trình đã qua mà còn là thời điểm anh gửi gắm những mong ước cho tuổi mới, đó chính là sức khỏe, bình an, thành công và tiếp tục được khán giả yêu thương. Cùng với đó, những lời chúc từ đồng nghiệp như Hồng Đào cũng trở thành một phần đặc biệt trong ngày vui của nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng vẫn là cái tên tạo được sức hút đối với khán giả nhiều thế hệ.