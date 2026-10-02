T.O.P giữa lúc công khai yêu mỹ nhân Nana

Theo Dispatch, T.O.P và Nana thân thiết sau khi cùng tham gia MV Totally Crazy! (Studio54) phát hành hồi tháng 4. Đây là một trong hai ca khúc chủ đề thuộc album solo ANOTHER DIMENSION của T.O.P. Sau lần gặp gỡ này, 2 ngôi sao tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong một nội dung quảng bá sản phẩm mới của nam rapper trên YouTube. Họ sau đó duy trì liên lạc và dần trở nên thân thiết hơn. Ảnh: JoongAng.

Trước thông tin của Dispatch, công ty quản lý T.O.P là Topspot Pictures xác nhận hai nghệ sĩ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong MV. “Họ gặp nhau lần đầu và có cảm tình khi cùng tham gia video ca nhạc. Sau khi trở nên thân thiết, họ phát triển thành mối quan hệ tình cảm vào khoảng tháng 6”, đại diện công ty cho biết. Sublime, công ty quản lý của Nana, cũng xác nhận thông tin và cho biết 2 ngôi sao đang duy trì tình cảm tốt đẹp. Đặc biệt sau khi tin tức nổ ra, Nana nhắn tin cho người hâm mộ thông qua một nền tảng. Cô nhắn nhủ: “Mọi người chắc bất ngờ lắm nhỉ. Mình cũng vậy và hơi ngại nữa. Chúng mình sẽ hẹn hò thật hạnh phúc và lành mạnh”. Ảnh: WWD, ELLE.

Theo Dispatch, địa điểm hẹn hò quen thuộc của T.O.P và Nana là làng Achiul thuộc thành phố Guri, khu vực gần với gia đình nữ diễn viên. Dù lịch trình bận rộn, hai nghệ sĩ vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. T.O.P thường đến Achiul gặp Nana. Hai người được bắt gặp gặp nhau liên tiếp vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Trong những lần gặp gỡ, T.O.P và Nana có những hoạt động khá giản dị như cùng bắt taxi, ghé cửa hàng tiện lợi và dành thời gian bên nhau tại Achiul. Theo Dispatch, cả hai vẫn thoải mái gặp gỡ dù có thể bị người xung quanh chú ý. Ảnh: GQ, WWD.

Trong chương trình đăng trên YouTube vào tháng 4, Nana hỏi lý do đàn anh chọn cô làm nữ chính trong video âm nhạc. Thời điểm đó, T.O.P trả lời trong quá trình thực hiện bài hát, anh đã hình dung ra một nhân vật nữ bí ẩn, không bị giới hạn bởi thời đại. Theo nam rapper, Nana là người phù hợp nhất với hình tượng đó. Ảnh: WWD, T.O.P/Instagram.

T.O.P sinh năm 1987, ra mắt cùng nhóm nhạc Big Bang năm 2006. Sau đó, họ trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc với nhiều bản hit như Lies, Haru Haru, Bang Bang Bang… T.O.P từng vướng bê bối sử dụng cần sa vào năm 2017. Nam rapper bị đưa ra xét xử và nhận án 2 năm quản chế. Sau sự việc, anh tuyên bố không trở lại ngành giải trí. Đến 31/5/2023, Xports News đưa tin T.O.P gián tiếp xác nhận rời Big Bang. Đầu năm 2025, nam nghệ sĩ trở lại màn ảnh với vai Thanos trong Squid Game 2 của Netflix. Tuy nhiên, màn tái xuất của T.O.P cũng gây nhiều tranh luận. Bên cạnh những ý kiến nhắc lại bê bối trong quá khứ, diễn xuất của anh trong phim cũng nhận phản hồi trái chiều. Ảnh: T.O.P/Instagram.

Sau Squid Game 2, T.O.P tiếp tục các hoạt động nghệ thuật. Tháng 4, anh trở lại với vai trò ca sĩ qua album ANOTHER DIMENSION. Trong đó nam rapper tự sản xuất 11 ca khúc. Gần đây, nam rapper tổ chức chuyến lưu diễn solo đầu tiên sau 20 năm kể từ khi ra mắt, với lịch trình tại 6 khu vực ở châu Á. T.O.P và Nana có điểm chung là sau khi ra mắt trong ngành công nghiệp âm nhạc với tư cách thành viên nhóm nhạc, cả hai đều theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: WWD.

Hiện tại chuyện tình cảm của 2 nghệ sĩ nhận được sự chú ý. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, họ công khai xác nhận chuyện tình cảm sau nhiều năm ra mắt. Ảnh: T.O.P/Instagram.