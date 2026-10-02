HyperCreative 2026: Những dấu ấn sáng tạo hội tụ tại team Mentor Tô Minh Chí

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2024, HyperCreative - Cuộc thi Ngôi sao Sáng tạo nội dung do Câu lạc bộ Kỹ năng Truyền thông C.S.C, trực thuộc Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Hướng tới những người trẻ đam mê sản xuất nội dung trên nền tảng TikTok, cuộc thi tạo ra sân chơi thực tế để các bạn trẻ được thử sức, phát triển tư duy sáng tạo và khám phá năng lực trong lĩnh vực truyền thông số.

Sau khi vượt qua Vòng Hồ sơ, 30 đội thi chính thức bước vào Vòng Chọn đội với thử thách thuyết trình portfolio và proposal xây dựng kênh TikTok trước hội đồng Ban Giám khảo. Đây cũng là cơ hội để các đội trực tiếp thể hiện tư duy sáng tạo, định hướng nội dung và màu sắc riêng của mình. 12 đội thi có phần thể hiện xuất sắc nhất sẽ giành quyền bước vào Vòng Bán kết. Tại đây, mỗi Mentor sẽ tiếp tục đồng hành cùng 3 đội, cùng hướng tới ngôi vị cao nhất.

Xuyên suốt quá trình chấm thi, Ban Giám khảo duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc và đưa ra những nhận xét, góp ý dành cho từng đội. Bên cạnh yếu tố sáng tạo, khả năng hiện thực hóa ý tưởng và mức độ phối hợp giữa các thành viên cũng là những tiêu chí được các Mentor chú trọng trong quá trình lựa chọn.

Đội ngũ Ban Giám khảo hội ngộ trước giờ G của Vòng Chọn đội HyperCreative 2026.

Nổi bật trong số các Mentor đồng hành tại Vòng Chọn Đội, anh Tô Minh Chí - chủ nhân hai kênh TikTok “Chí tình báo” và “Chí tò mò” với hơn 150 nghìn lượt theo dõi, đã mang đến những góc nhìn thực tiễn về quá trình sáng tạo nội dung. Từ những trải nghiệm thực tế trong quá trình xây kênh, anh chia sẻ những góc nhìn cụ thể về cách phát triển ý tưởng, đồng thời phân tích điểm mạnh, chỉ ra những hạn chế và góp ý hướng hoàn thiện cho từng dự án.

Các Mentor trực tiếp phân tích ý tưởng, đặt vấn đề và gợi mở hướng triển khai để các đội hoàn thiện phần thể hiện.

Sau quá trình cân nhắc, Mentor Tô Minh Chí đã chính thức chốt hạ danh sách 3 đội thi đồng hành cùng mình ở chặng đua tiếp theo, gồm: đội sao đỏ, Bún Riêu Cua và GLOW PUP. Chia sẻ về những lựa chọn đa dạng của mình tại Vòng Chọn đội, anh cho biết: “Anh mong muốn những đội thi có khả năng thu hút ngay từ phần nhìn, đồng thời mang hơi hướng nghệ thuật trong cách xây dựng và thể hiện nội dung. Anh cũng hy vọng các bạn phát huy được thế mạnh về hình ảnh, từ đó tạo nên màu sắc riêng và giúp ý tưởng được truyền tải một cách ấn tượng hơn.”

Mentor Tô Minh Chí đồng hành với vai trò người dẫn dắt, định hướng các đội thi tại HyperCreative 2026.

Tại Vòng Chọn đội, nhóm đội sao đỏ gây ấn tượng với cách khai thác chất liệu văn hóa theo hướng hiện đại. Content trùng sinh trở thành điểm nhấn trong dự án “Sao Đỏ Audio”, mang đến cách kể mới mẻ và gần gũi với công chúng trẻ. Định hướng này góp phần giúp đội sao đỏ nhận được 2 phiếu bầu, chính thức trở thành Hyper Team của Mentor Tô Minh Chí. Đại diện đội chia sẻ: “Khi nhận được kết quả trở thành Hyper Team và được chọn vào team của anh Tô Minh Chí, chúng mình thực sự bất ngờ và tự hào. Đây cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực mà cả đội đã dành cho bài thi.”

Cách tiếp cận chủ đề độc đáo cùng khả năng truyền tải tốt giúp phần thể hiện của đội sao đỏ nhận được đánh giá tích cực từ các Mentor.

Thông qua dự án “Ngô sắc ngố”, đội thi Bún Riêu Cua gây ấn tượng khi khai thác tình yêu dưới góc độ tâm lý học hành vi, mang đến một hướng triển khai mới mẻ và độc đáo. Bên cạnh khả năng thể hiện tự nhiên trước ống kính, sự phối hợp ăn ý trong quá trình làm việc nhóm cũng góp phần giúp dự án được triển khai chỉn chu, thuyết phục.

Cùng khai thác chủ đề tình yêu, nhưng đội GLOW PUP lại chọn cách tiếp cận đa chiều hơn khi kết hợp kiến thức tâm lý học, chất liệu văn học - nghệ thuật cùng những cột mốc và biểu tượng gắn liền với tình yêu. Cách triển khai này giúp đội vừa cung cấp những nội dung mang tính giáo dục, vừa đưa tình yêu đến gần hơn với người trẻ thông qua những câu chuyện quen thuộc. Nhờ đó, đội thi tạo được màu sắc riêng và nhận được sự đánh giá cao từ các Mentor.

Hai đội thi Bún Riêu Cua và GLOW PUP lắng nghe những góp ý từ Mentor Tô Minh Chí về cách khai thác và phát triển màu sắc riêng cho dự án.

Khép lại Vòng Chọn đội, Mentor Tô Minh Chí kỳ vọng các đội thi sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và tạo dấu ấn trong chặng đường phía trước. Anh chia sẻ: “Với anh, chiến thắng không chỉ nằm ở kết quả của cuộc thi. Chiến thắng lớn hơn là khi những gì các em học được và trải nghiệm tại HyperCreative có thể trở thành hành trang để các em, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. Vì vậy, anh mong các em đến với cuộc thi bằng một tâm thế cởi mở và coi đây là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm.”

Viết miêu tả ảnh ở đây

Đội hình đa sắc màu, đầy cá tính của Mentor Tô Minh Chí.

Khép lại Vòng Chọn đội, các đội thi đã chính thức tìm được những “bến đỗ” đồng hành, sẵn sàng bước vào chặng đường mới với nhiều thử thách phía trước. Với 3 đội thi của Mentor Tô Minh Chí, những màn thể hiện tiếp theo được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều màu sắc mới mẻ tại Vòng Bán kết HyperCreative 2026.