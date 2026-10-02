'Trại buôn người' bán vé với tốc độ chóng mặt, thu 200 tỷ sau 1 tuần

Trại buôn người ra rạp dịp từ 25/9 và liên tục đứng đầu phòng vé suốt 1 tuần qua. Tính tới 15h30 ngày 2/10, phim đã chạm mốc 200 tỷ đồng ở ngày thứ 8 công chiếu. Như vậy trung bình mỗi ngày Trại buôn người thu về 25 tỷ đồng.

"Trại buôn người" chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Box Office Vietnam, phim lần lượt lập kỷ lục doanh thu với 20 tỷ sau 1 ngày, 50 tỷ sau 2 ngày, 100 tỷ chỉ sau 3 ngày rưỡi và chạm mốc 200 tỷ đồng ở ngày thứ 8 ra rạp. Trại buôn người nhận nhiều lời khen cộng với hiệu ứng tốt trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội giúp giữ sức nóng cho phim liên tục hơn 1 tuần qua.

Việc các diễn viên thực hiện cinetour dày đặc cũng giúp Trại buôn người duy trì mức độ thảo luận tốt và liên tục cháy vé kể cả vào khung giờ thấp điểm. Phóng viên ghi nhận suất chiếu 2h chiều ngày thứ 4 (30/9) tại một rạp ở trung tâm Hà Nội khán giả phải ngồi tới hàng A, là hiện tượng khá hiếm gặp vào thời điểm này.

Giới quan sát nhận định Trại buôn người sẽ sớm lọt danh sách phim doanh thu trên 300 tỷ cùng với Mưa đỏ, loạt phim của Trấn Thành và Lật mặt 7.

Mới đây, trang Thông tin Chính phủ chia sẻ trailer phim cùng lời nhắn "bà con nên đi xem phim này ngay" như hình thức cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao" nhận 209 nghìn lượt thích cùng hơn 11 nghìn lượt chia sẻ. Như vậy ngoài Mưa đỏ thì Trại buôn người là bộ phim hiếm hoiđược Thông tin Chính phủ giới thiệu. Cả hai bộ phim đều có sự góp mặt của diễn viên Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn trong trích đoạn kịch tính mở đầu phim "Trại buôn người":

Ảnh, video: NSX