Trước BTS và BLACKPINK, những ngôi sao này từng thống trị Kpop: Và giờ họ đã trở lại!

Trước khi BTS, BLACKPINK hay những nhóm nhạc Kpop thế hệ hiện tại đưa âm nhạc Hàn Quốc vươn tới quy mô toàn cầu, từng có một thế hệ nghệ sĩ đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành công nghiệp này.

Fin.K.L, Fly to the Sky và Jewelry từng là những cái tên quen thuộc với khán giả Hàn Quốc vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sau nhiều năm vắng bóng, họ đang lần lượt xuất hiện trở lại, tạo nên một cuộc hồi sinh đáng chú ý của những ngôi sao Kpop thế hệ đầu.

Fin.K.L

Fin.K.L hồi tháng 9 thông báo nối lại hoạt động với đội hình đầy đủ lần đầu tiên sau khoảng 21 năm. Trong khi đó, bộ đôi R&B Fly to the Sky cũng xác nhận kế hoạch trở lại sau album gần nhất phát hành năm 2019.

Không đứng ngoài xu hướng, Jewelry - nhóm nữ từng định hình Kpop đầu những năm 2000 cũng tái hợp trên sân khấu hồi tháng trước. Park Jung-ah, Lee Ji-hyun, Cho Min-ah và Seo In-young cùng xuất hiện trên truyền hình, đánh dấu lần đầu tiên cả bốn thành viên biểu diễn chung sau 20 năm.

Những màn tái hợp của các nhóm nhạc Kpop không phải điều mới mẻ. Tuy nhiên, việc nhiều tên tuổi lớn cùng trở lại trong cùng một thời điểm cho thấy một xu hướng đáng chú ý: âm nhạc của thế hệ trước đang được tìm lại trong thời kỳ Y2K, khi những trào lưu văn hóa đầu thiên niên kỷ tiếp tục được yêu thích.

Fly to the Sky

Khi những ca khúc cũ tìm thấy khán giả mới

Với những người từng lớn lên cùng Fin.K.L, Fly to the Sky hay Jewelry, sức hút của những màn trở lại trước hết đến từ ký ức. Nhưng với thế hệ trẻ, câu chuyện lại khác.

Họ có thể chưa từng trải qua thời kỳ đỉnh cao của những nghệ sĩ này nhưng đang tiếp cận các ca khúc cũ thông qua video ngắn, những bản hát lại hoặc màn trình diễn của các thần tượng đương đại.

Một ví dụ được giới trong ngành nhắc tới là RIIZE. Tại fan meeting kỷ niệm ba năm hoạt động, nhóm từng trình diễn lại ca khúc Bo Peep Bo Peep - bản hit năm 2009 của T-ARA. Trước đó, ca khúc Love 119 của RIIZE cũng sử dụng chất liệu từ Emergency Room, bản hit năm 2005 của ban nhạc indie Izi.

RIIZE

Những trường hợp như vậy vô tình tạo ra một cây cầu giữa các thế hệ Kpop. Một ca khúc từng quen thuộc với khán giả cách đây 15-20 năm có thể bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội và được một thế hệ hoàn toàn mới biết đến.

Theo một quan chức trong ngành, việc các nhóm Kpop hiện tại nhắc đến hoặc trình diễn ca khúc của nghệ sĩ thế hệ trước giúp những tên tuổi này quay trở lại các cuộc trò chuyện của công chúng. Đặc biệt, các nền tảng video ngắn như Instagram Reels tạo thêm cơ hội để những bài hát cũ tiếp cận người nghe trẻ.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yun cho rằng sự trở lại này còn phản ánh một thay đổi lớn trong cách khán giả tiêu thụ văn hóa. Trước đây, truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng tạo ra một nền văn hóa chung, khi nhiều người cùng xem những chương trình giống nhau và cùng chia sẻ các xu hướng âm nhạc. Ngày nay, nội dung ngày càng phân mảnh bởi mạng xã hội và video ngắn.

Chính vì vậy, những sản phẩm từng được đông đảo khán giả biết đến lại mang một giá trị đặc biệt. Với người từng trải qua thời kỳ đó, chúng gợi lại ký ức. Với người trẻ, chúng trở thành một phần của quá khứ mà họ lần đầu khám phá.

Sự thay đổi của mạng xã hội cũng khiến bài toán thương mại của những màn tái xuất trở nên khác trước.

Theo Lim Hee-yun, các nghệ sĩ thế hệ trước giờ đây có thể dễ dàng tìm lại cộng đồng người hâm mộ cũ thông qua mạng xã hội. Điều này giúp họ giảm bớt một trong những trở ngại lớn nhất khi muốn tổ chức concert hoặc phát hành nội dung mới sau nhiều năm vắng bóng.

Kang Soo-jin, người đứng đầu bộ phận hợp tác sản xuất của Kakao Entertainment, cho biết ngày càng nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ trước đang cân nhắc việc trở lại. Đây là những nghệ sĩ từng sở hữu fandom rất mạnh. Người hâm mộ của họ hiện đã trưởng thành, nhưng cộng đồng ấy không biến mất.

Trước đây, sự thiếu vắng những trường hợp trở lại thành công khiến nhiều nghệ sĩ còn do dự. Nhưng khi những ví dụ tích cực ngày càng xuất hiện, cánh cửa tái hợp cũng rộng mở hơn.

g.o.d là một trong những trường hợp tiêu biểu. Sau khi tái hợp, nhóm nhạc nam thế hệ đầu này vẫn duy trì hoạt động với đội hình đầy đủ và tiếp tục tổ chức các concert. Năm 2025, toàn bộ năm đêm diễn tại Seoul và Busan của nhóm đều bán hết vé. Điều đó cho thấy fandom của Kpop thế hệ đầu không đơn giản biến mất theo thời gian. Họ chỉ trưởng thành cùng thần tượng của mình.

Có lẽ thay đổi lớn nhất so với những màn tái hợp trong quá khứ nằm ở chỗ khán giả của các nghệ sĩ này không còn giới hạn tại Hàn Quốc.

g.o.d

Sự phát triển mạnh mẽ của Kpop, từ PSY đến BTS và những thế hệ tiếp theo, đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa ngược về quá khứ. Kang Soo-jin cho rằng thành công toàn cầu của Kpop giống như một "lực hấp dẫn", khiến người hâm mộ quốc tế muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của dòng nhạc này.

Kpop không xuất hiện từ khoảng không. Khi người hâm mộ nước ngoài biết đến BTS, aespa hay những nhóm nhạc hiện tại, họ có thể bắt đầu đặt câu hỏi: Trước những nghệ sĩ này, ai là những người đã tạo nên Kpop?

Từ các video reaction trên YouTube, người nghe quốc tế có thể lần lượt tìm đến những cái tên như g.o.d hay Park Hyo-shin, rồi tiếp tục khám phá những thế hệ nghệ sĩ cũ hơn. Đó là một hành trình ngược thời gian mà những người hâm mộ Kpop trước đây khó có thể hình dung.

Jewelry

Fin.K.L và một chương mới sau hơn hai thập kỷ

Trong số những nghệ sĩ trở lại, Fin.K.L đang cho thấy tham vọng rõ ràng hơn một màn tái hợp nhất thời.

Nhóm từng tái hợp và phát hành ca khúc mới vào năm 2019. Sau đó, bốn thành viên tiếp tục chuẩn bị cho một giai đoạn hoạt động dài hơi hơn. Theo công ty quản lý Gemstone E&M, Fin.K.L dự kiến triển khai nhiều hoạt động âm nhạc, biểu diễn và các dự án khác trong khoảng hai năm tới.

Dĩ nhiên, không phải mọi nghệ sĩ thế hệ trước đều có thể tạo ra sức hút lớn khi trở lại. Theo Lim Hee-yun, sự quan tâm của khán giả quốc tế đối với lịch sử Kpop có thể mở thêm cơ hội, nhưng chỉ một số nhóm sở hữu mức độ nhận diện đặc biệt, chẳng hạn BIGBANG, mới có nền tảng đủ lớn để kỳ vọng lượng khán giả đáng kể từ thị trường quốc tế.

Fin.K.L

Dẫu vậy, điều đáng chú ý là đối tượng của những màn trở lại này đã thay đổi.

Đó không còn chỉ là những khán giả từng đứng dưới sân khấu cách đây 20 năm. Họ còn là những người trẻ Hàn Quốc mới phát hiện ra âm nhạc của thế hệ trước, cùng hàng triệu người nghe quốc tế đang lần ngược lịch sử để tìm hiểu Kpop đã bắt đầu như thế nào.

Với khán giả Hàn Quốc, đó có thể là một cuộc trở về với thanh xuân. Nhưng với người hâm mộ quốc tế, những ca khúc ấy lại có thể là một khám phá hoàn toàn mới. Và chính sự gặp nhau giữa hoài niệm của thế hệ cũ và sự tò mò của thế hệ mới đang mở ra một chương khác cho những ngôi sao từng thống trị Kpop trước thời đại BTS và BlACKPINK.