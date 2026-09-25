Kendrick Lamar thiết lập cột mốc mới trong lịch sử nhạc rap

Kendrick Lamar vừa thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử nhạc rap khi Grand National Tour chính thức trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một rapper. Theo số liệu được Touring Data cập nhật, tour diễn mang về 390,7 triệu USD, với tổng cộng 2,037 triệu vé được bán qua 47 đêm diễn.

Con số mới đã đưa Kendrick Lamar vượt qua những thành tích trước đó của chính Grand National Tour, đồng thời cho thấy sức hút đặc biệt của nam rapper trên thị trường lưu diễn quốc tế. Số liệu cập nhật lần này bao gồm cả các đêm diễn tại Australia và khu vực Mỹ Latin, bên cạnh những chặng diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu trước đó.

Trước khi có số liệu mới, Grand National Tour từng được ghi nhận đạt doanh thu khoảng 332,1 triệu USD từ hơn 1,5 triệu vé. Thành tích này khi đó đã đủ giúp tour diễn trở thành chuyến lưu diễn hip-hop có doanh thu cao nhất lịch sử. Việc bổ sung các chặng diễn cuối đã giúp tổng doanh thu tăng thêm hơn 58 triệu USD, trong khi lượng vé bán ra tăng khoảng nửa triệu.

Không chỉ lập kỷ lục về tổng doanh thu, Kendrick Lamar còn ghi nhận năm lưu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử đối với một rapper, với 390,7 triệu USD được tạo ra trong năm 2025.

Grand National Tour khởi động ngày 19/4/2025 tại Minneapolis, nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ sáu của Kendrick Lamar - GNX. Ở những chặng đầu tiên tại Bắc Mỹ và châu Âu, nam rapper đồng hành cùng SZA trong vai trò đồng dẫn đầu tour. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ hàng đầu của rap và R&B đã góp phần tạo nên quy mô đáng chú ý cho chuỗi concert.

Kendrick Lamar và SZA mang đến sân khấu nhiều ca khúc quen thuộc trong sự nghiệp của cả hai, trong đó có những màn kết hợp như All the Stars, Doves in the Wind, 30 for 30 và Luther. Bên cạnh đó, tour diễn còn liên tục tạo bất ngờ với sự xuất hiện của nhiều khách mời nổi tiếng như Doja Cat, Justin Bieber, Lizzo, Playboi Carti và Baby Keem.

Đội hình nghệ sĩ mở màn cũng được thay đổi tùy theo từng chặng. DJ Mustard, Doechii cùng bộ đôi Argentina CA7RIEL & Paco Amoroso lần lượt đảm nhận vai trò hỗ trợ ở những giai đoạn khác nhau của tour.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành các chặng diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu cùng SZA, Kendrick Lamar tiếp tục thực hiện các đêm diễn tại Australia và Mỹ Latin với tư cách nghệ sĩ chính duy nhất. Đây cũng là giai đoạn giúp tổng doanh thu của Grand National Tour tăng mạnh và đưa tour diễn đến cột mốc lịch sử.

Sức ảnh hưởng của tour diễn không chỉ thể hiện qua doanh thu bán vé. Sau khi Grand National Tour khởi động, album GNX của Kendrick Lamar và SOS của SZA đồng thời vươn lên hai vị trí cao nhất trên Billboard 200, lần lượt ở vị trí No.1 và No.2.

Một trong những đêm diễn đáng chú ý nhất của tour diễn diễn ra tại Seattle. Tại đây, Kendrick Lamar thu về 14,8 triệu USD từ hơn 60.000 vé, qua đó từng thiết lập kỷ lục về doanh thu cao nhất đối với một concert hip-hop vào thời điểm đó.

Từ một tour diễn được xây dựng để quảng bá cho GNX, Grand National Tour cuối cùng đã trở thành một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp lưu diễn của Kendrick Lamar. Với 390,7 triệu USD doanh thu và hơn 2 triệu vé bán ra, chuyến lưu diễn không chỉ cho thấy quy mô khán giả của nam rapper mà còn phản ánh sức mạnh thương mại ngày càng lớn của rap trên thị trường concert toàn cầu.