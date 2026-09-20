Kane đáp trả Yamal bằng cột mốc lịch sử

Kane ghi 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử Bundesliga.

Kane lập cú đúp ở trận thắng Union Berlin 7-0 hôm 19/9. Đáng chú ý, Kane chạm cột mốc 100 bàn tại Bundesliga chỉ sau 98 trận cho Bayern. Đây là tốc độ nhanh nhất lịch sử giải đấu để một cầu thủ chạm mốc 100 bàn, vượt qua kỷ lục 129 trận của Dieter Muller lập cho FC Koln năm 1977.

Kane gia nhập Bayern từ Tottenham với mức phí 95 triệu euro vào năm 2023. Dù mới thi đấu chưa đầy ba mùa giải tại Đức, chân sút 33 tuổi liên tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc.

Kane cũng trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử ghi từ 100 bàn trở lên ở hai trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trước anh, Cristiano Ronaldo đạt cột mốc này tại La Liga với Real Madrid chỉ sau 94 trận, sau đó tiếp tục ghi hơn 100 bàn ở Serie A trong màu áo Juventus.

Zlatan Ibrahimovic đạt hơn 100 bàn tại Serie A với Juventus, Inter Milan và AC Milan, đồng thời vượt mốc này ở Ligue 1 trong màu áo PSG. Edinson Cavani ghi hơn 100 bàn tại Serie A cho Napoli và sau đó cán mốc tương tự cùng PSG. Trong khi đó, Gonzalo Higuain vượt 100 bàn tại La Liga với Real Madrid, rồi tiếp tục chạm cột mốc này ở Serie A trong màu áo Napoli và Juventus.

Chia sẻ với Sky Sports, Kane cho hay: "Tôi rất tự hào khi ghi 100 rồi 101 bàn tại Bundesliga. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc ở đây. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội, CLB, HLV và toàn bộ ban huấn luyện. Hãy tiếp tục như thế này".

Phong độ của Kane đến đúng thời điểm cuộc đua Quả bóng vàng 2026 nhận được nhiều sự chú ý. Lamine Yamal mới đây cho rằng giải thưởng nên thuộc về cầu thủ hay nhất thay vì người ghi nhiều bàn nhất.

Kane không tranh luận với đàn em. Anh dành lời khen cho Yamal và thừa nhận cuộc đua năm nay có rất nhiều ứng viên, trong đó gồm Kylian Mbappe, Michael Olise và Rodri. "Tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình trên sân và chờ xem điều gì xảy ra", Kane kết luận.

Theo nhận định của truyền thông châu Âu, cuộc đua Quả bóng vàng 2026 có nhiều ứng viên mạnh, nhưng chưa ai tạo được khoảng cách đủ lớn để trở thành lựa chọn số một rõ ràng.