HLV Hoàng Văn Phúc: 'Toàn đội đã nỗ lực để giành vé vào tứ kết'

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận hòa 0-0 giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan

Bước vào trận đấu với Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam đã nắm được kết quả hòa 0-0 giữa Myanmar và Bangladesh. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần ít nhất một điểm để chắc chắn đi tiếp.

Dù vậy, theo HLV Hoàng Văn Phúc, ĐT nữ Việt Nam không nhập cuộc với tư tưởng chỉ tìm kiếm một trận hòa.

“Trước khi bước vào trận với Thái Lan, chúng tôi cũng đã biết Myanmar và Bangladesh hòa nhau 0-0. Vì vậy, chúng tôi phải giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với tâm thế không phải đá vì một điểm, mà để chiến thắng”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Thực tế, những điều chỉnh về nhân sự và cách bố trí đội hình của Thái Lan đã gây ra không ít khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam trong hiệp một. Đối thủ sử dụng hệ thống với ba trung vệ, hai cầu thủ biên thường xuyên dâng cao và có thời điểm tăng quân số ở khu vực giữa sân.

HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận cách chơi này khiến ĐT nữ Việt Nam chưa kiểm soát tốt tuyến giữa trong 45 phút đầu tiên. Ban huấn luyện vì thế đã có những điều chỉnh trong giờ nghỉ nhằm giúp đội cải thiện thế trận.

Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam chơi chủ động hơn, tăng cường pressing tầm cao và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Bích Thùy và Vũ Thị Hoa đều có những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng chưa tận dụng thành công.

“Sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam đá ổn hơn và chúng tôi đã tổ chức pressing tầm cao trước Thái Lan. Đội đã có 2-3 cơ hội ghi bàn, điển hình là của Bích Thùy hay Vũ Thị Hoa.

Nếu tận dụng được thì có thể chúng tôi có bàn. Nhưng dù sao, một điểm chúng tôi cũng hài lòng vì đội tuyển đã giành vé vào tứ kết”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Kết thúc vòng bảng, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề ĐT nữ Việt Nam cần cải thiện khi toàn đội mới ghi được một bàn. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, ngoài trận gặp Nhật Bản - đối thủ có trình độ vượt trội, các học trò của ông vẫn tạo ra những cơ hội rõ ràng, đặc biệt trong cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa.

Riêng trước Thái Lan, tính chất quyết định của trận đấu khiến ĐT nữ Việt Nam phải cân nhắc giữa việc đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và bảo đảm sự an toàn cần thiết.

“Nếu mạnh dạn đẩy cao đội hình, chúng tôi sẽ có bàn thắng, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm được. Có thể là trận tới, gặp đối thủ mạnh, ĐT nữ Việt Nam sẽ cải thiện và sẽ có bàn thắng”, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.

Vượt qua vòng bảng, thử thách tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam là ĐT nữ Trung Quốc. Đây không phải đối thủ xa lạ khi hai đội từng gặp nhau trong quá trình tập huấn trước ASIAD 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao nỗ lực của các học trò sau khi ĐT nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá ĐT nữ Trung Quốc có trình độ cao hơn, vì vậy ĐT nữ Việt Nam cần có phương án phù hợp. Nhiệm vụ trước mắt của toàn đội là hồi phục thể lực trước khi Ban huấn luyện xây dựng kế hoạch cụ thể cho trận tứ kết.

“Trong chuyến tập huấn trước giải, chúng tôi đã đấu với Trung Quốc rồi. Trình độ họ tốt hơn ĐT nữ Việt Nam. Trước mắt, toàn đội cần tập trung hồi phục thể lực, sau đó Ban huấn luyện sẽ xây dựng phương án chiến thuật phù hợp.

Khả năng cao chúng tôi sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Trung Quốc lúc 13h00 ngày 25.9 (giờ Việt Nam). Cùng thời điểm, Triều Tiên đối đầu Đài Bắc Trung Hoa. Hai trận tứ kết còn lại giữa Hàn Quốc - Uzbekistan và Nhật Bản - Philippines cùng diễn ra lúc 17h30.