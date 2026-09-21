Chuyển giao đội bóng đá nữ Đak Đoa về CLB Hoàng Anh Gia Lai

Theo đó, Câu lạc bộ HAGL sẽ từng bước chuyển đội bóng từ mô hình phong trào sang tập luyện, thi đấu có tổ chức và định hướng chuyên môn bài bản. Mục tiêu trước mắt là xây dựng lực lượng đủ nền tảng chuyên môn để tham dự Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia năm 2027.

Lễ ký kết chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đak Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Ban lãnh đạo Tập đoàn dành nhiều tình cảm cho các cầu thủ nữ xã Đak Đoa sau khi chứng kiến tinh thần thi đấu giàu nhiệt huyết, đoàn kết, kỹ thuật và khát vọng của đội tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I, năm 2026.

Từ đó, Tập đoàn thống nhất chủ trương tiếp nhận đội bóng đá nữ xã Đak Đoa để đào tạo, từng bước xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển bóng đá nữ và xu hướng các câu lạc bộ chuyên nghiệp quan tâm, đầu tư cho bóng đá nữ.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, trong giai đoạn đầu, HAGL sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập và gần gũi gia đình. Đội bóng sẽ được tăng cường thi đấu giao hữu, tham gia các giải đấu phù hợp để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời từng bước nâng cao chuyên môn.

Về lâu dài, HAGL hướng đến phát hiện, đào tạo thêm các cầu thủ nữ có năng khiếu, qua đó tạo nguồn cho bóng đá nữ Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho hay: Tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I-2026, đội bóng đá nữ Đak Đoa đã để lại dấu ấn bằng lối chơi giàu nhiệt huyết, tinh thần fair-play và sự nỗ lực vượt lên chính mình. Thành tích của đội không chỉ mang lại niềm tự hào cho địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, màu cờ sắc áo và thương hiệu Gia Lai.

Để các nữ cầu thủ tiếp tục phát triển khả năng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị CLB Hoàng Anh Gia Lai và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng và các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các cầu thủ luyện tập, thi đấu và học tập. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển phong trào bóng đá nữ, đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn lực chất lượng cao cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (áo xanh) tặng bằng khen cho tập thể đội bóng đá nữ Đak Đoa, đội giành ngôi á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I-2026.

Ghi nhận những thành tích đội bóng đá nữ xã Đak Đoa đạt được tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I, năm 2026, tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể đội bóng và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian qua, thể thao Gia Lai có nhiều bước phát triển, trong đó bóng đá nữ ghi dấu ấn qua những thành tích của đội bóng đá nữ xã Đak Đoa tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I, năm 2026. Những kết quả này góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.