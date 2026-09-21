U17 Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026

HLV Cristiano Roland trao đổi với các cầu thủ U17 Việt Nam trong buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam

Chiều 21.9, U17 Việt Nam có buổi tập thứ hai tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Sau khi hội quân, các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với giáo án của Ban huấn luyện, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup.

Lực lượng của U17 Việt Nam trong đợt tập trung này vẫn được xây dựng trên nền tảng những cầu thủ từng tham dự VCK U17 châu Á 2026.

Việc đã có thời gian dài tập luyện, thi đấu cùng nhau giúp các cầu thủ duy trì sự kết nối và tương đối quen thuộc với hệ thống chiến thuật của HLV Cristiano Roland.

Bởi vậy, trong những ngày đầu, Ban huấn luyện tập trung củng cố nền tảng thể lực song song với việc tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn đã xây dựng.

Yêu cầu đặt ra là giúp toàn đội nhanh chóng lấy lại nhịp độ sau khi trở về từ các CLB, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp khi bước vào giai đoạn chuẩn bị có cường độ cao hơn.

Một nhiệm vụ khác của HLV Cristiano Roland là giúp những gương mặt mới hòa nhập với đội hình. Thông qua các bài tập chuyên môn và chiến thuật, nhóm cầu thủ này được tạo điều kiện làm quen với cách vận hành lối chơi, yêu cầu ở từng vị trí cũng như nhịp độ tập luyện chung của đội tuyển.

Sự xuất hiện của những nhân tố mới cũng tạo thêm tính cạnh tranh trong đội hình. Qua từng buổi tập, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng cầu thủ, từ đó có những đánh giá cụ thể trước khi lựa chọn lực lượng cho giải đấu tại Qatar.

Đây được xem là giai đoạn quan trọng đối với U17 Việt Nam bởi FIFA U17 World Cup là sân chơi có yêu cầu chuyên môn cao.

Các cầu thủ U17 Việt Nam tích cực tập luyện, chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026

Vì vậy, bên cạnh việc duy trì những điểm mạnh đã thể hiện tại giải châu Á, đội tuyển cần tiếp tục nâng cao thể lực, khả năng tổ chức lối chơi và sự thích nghi trước những đối thủ có phong cách khác nhau.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì mật độ tập luyện hai buổi mỗi ngày tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới. Khối lượng vận động và các nội dung chiến thuật sẽ được Ban huấn luyện điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn.

Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển dự kiến có hai chuyến tập huấn nước ngoài. Đáng chú ý, đợt tập huấn thứ hai sẽ được tổ chức tại một quốc gia thuộc khu vực Tây Á, giúp các cầu thủ tiếp tục cọ xát và thích nghi với điều kiện trước khi di chuyển sang Qatar.

Với quỹ thời gian còn lại, HLV Cristiano Roland và các cộng sự sẽ vừa rà soát lực lượng, vừa từng bước hoàn thiện đội hình. Những buổi tập và các chuyến tập huấn sắp tới sẽ là cơ sở quan trọng để U17 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho hành trình tại VCK FIFA U17 World Cup 2026.