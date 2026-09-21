Huyền thoại Jamie Carragher giục HLV Iraola gạch tên bom tấn 100 triệu bảng Florian Wirtz

Dù Liverpool giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bournemouth hôm 20/9 nhờ pha lập công duy nhất của Alexander Isak, Florian Wirtz lại có thêm một ngày thi đấu dưới kỳ vọng. Được xếp đá chính, tiền vệ người Đức hoàn toàn mờ nhạt trước khi bị rút ra ở phút 71 để nhường chỗ cho tài năng trẻ Trey Nyoni.

Ngay trong hiệp một, cựu hậu vệ huyền thoại của Liverpool là Jamie Carragher đã không ngần ngại chỉ trích Wirtz trên sóng Sky Sports vì lối chơi thiếu hiệu quả và tầm ảnh hưởng gần như bằng không. Sau trận đấu, bình luận viên này tiếp tục bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trên podcast cá nhân: "Tôi thực sự lo lắng, không phải vì Wirtz đang sa sút phong độ, mà tôi e rằng những gì chúng ta đang chứng kiến mới chính là đẳng cấp thực sự của cậu ấy."

Wirtz đối mặt với áp lực sau màn trình diễn trước Bournemouth

Cập bến Anfield từ Bayer Leverkusen với mức giá ban đầu 100 triệu bảng cùng 16,5 triệu bảng phụ phí, Florian Wirtz gánh trên vai kỳ vọng khổng lồ từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ The Kop. Carragher thừa nhận tiền vệ 23 tuổi vẫn có kỹ thuật khéo léo, xử lý tốt trong phạm vi hẹp và thoát pressing ấn tượng, nhưng lại thiếu hẳn khả năng tạo đột biến hay đóng góp trực tiếp vào bàn thắng.

Đáng chú ý, Carragher còn chỉ ra sự xáo trộn chiến thuật mà Wirtz vô tình gây ra. Việc ngôi sao người Đức đảm nhiệm vai trò số 10 đã đẩy Dominik Szoboszlai lùi sâu xuống vị trí tiền vệ trung tâm, làm suy giảm đáng kể sức công phá chung của toàn đội.

Florian Wirtz chưa đáp ứng được những kỳ vọng tại Liverpool.

Trước trận đón tiếp Manchester City tại Anfield sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Carragher kêu gọi HLV Iraola cần đưa ra quyết định dứt khoát: "Iraola buộc phải hành động. Nếu là tôi, Wirtz chắc chắn không có tên trong đội hình xuất phát. Ở trận gặp Man City trên sân nhà, cậu ấy không thể đá chính."

Áp lực đang đè nặng lên cả HLV Andoni Iraola lẫn Florian Wirtz khi tiền vệ người Đức chưa tạo được dấu ấn tương xứng với kỳ vọng. Trận đấu với Manchester City sau đợt tập trung đội tuyển sẽ là cơ hội để Wirtz đáp lại những chỉ trích gần đây. Những màn thể hiện trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của Wirtz trong kế hoạch của Liverpool.