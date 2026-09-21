Hòa đội tuyển nữ Việt Nam, bị loại ở ASIAD 2026: HLV Thái Lan lên tiếng

Tối 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam hòa đội tuyển nữ Thái Lan 0-0 trên sân Nagai ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng E với 1 điểm và đi tiếp với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng. Đội tuyển Thái Lan đứng thứ 4 bảng E cũng với 1 điểm nhưng kém đội tuyển nữ Việt Nam về chỉ số phụ nên bị loại sớm.

Sau trận đấu, HLV Natipong Sritong-In của đội tuyển nữ Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn. “Đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam luôn là thử thách khó khăn, bởi họ là một trong những đối thủ mà chúng tôi thường xuyên chạm trán. Các trận đấu giữa hai đội thường rất cân bằng về cả trình độ lẫn phong độ. Hôm nay, họ đã thi đấu mà không gặp phải bất kỳ áp lực nào”, ông Natipong lên tiếng.

HLV của đội tuyển nữ Thái Lan, Natipong Sritong-In lên tiếng sau khi đội nhà bị loại ở vòng bảng của ASIAD 2026.

“Tôi không bao giờ lấy lý do thiếu may mắn ra để bào chữa. Không, chẳng có cái gọi là vận đen ở đây cả. Chúng tôi thi đấu ở mức ổn, chỉ là không ghi được bàn thắng. Vấn đề nằm ở khâu dứt điểm. Chúng tôi có vài cơ hội, thậm chí là những cơ hội rất rõ ràng, nhưng lại không thể tận dụng thành công. Chỉ vậy thôi. Bóng đá là thế”, HLV đội tuyển nữ Thái Lan nhấn mạnh.

Đội tuyển nữ Thái Lan không ghi được bàn nào ở vòng bảng ASIAD 2026.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Thái Lan thua 0-8 đội tuyển nữ Nhật Bản ở trận ra quân và sau đó thua 0-1 đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa trước khi hòa 0-0 đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Natipong đánh giá cao những trải nghiệm mà đội bóng của mình thu được trong quá trình thi đấu tại ASIAD 2026, đặc biệt sau cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản.

“Về mặt kinh nghiệm, như tôi đã chia sẻ, chúng tôi đã có cơ hội tuyệt vời khi được đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản, qua đó học hỏi được rất nhiều. Sau đó, chúng tôi chạm trán hai đội bóng khác có thứ hạng thế giới cao hơn và toàn đội đã thể hiện khá tốt.

Chúng tôi chỉ để thua 1 bàn ở những phút cuối trước Đài Bắc Trung Hoa từ cú sút rất đẳng cấp. Vì vậy, đối với tôi, đây là một trải nghiệm rất bổ ích và toàn đội đã chơi tốt sau trận gặp đội tuyển nữ Nhật Bản”, ông Natipong khẳng định.