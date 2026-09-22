Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9, sáng mai 23/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/9/2026
Lịch thi đấu ASIAD 2026
12h00 ngày 22/9: Bảng C - U23 Philippines vs U23 Kuwait
12h00 ngày 22/9: Bảng C - U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (VTV6)
17h00 ngày 22/9: Bảng D - U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Chile
04h00 ngày 23/9: Puerto Montt vs Atletico Nublense
06h30 ngày 23/9: Audax Italiano vs Colo Colo
06h30 ngày 23/9: Cobreloa vs Coquimbo Unido
Lịch thi đấu VĐQG Colombia
06h00 ngày 23/9: Independiente Medellin vs CD Jaguares
08h00 ngày 23/9: Santa Fe vs Deportivo Cali
Lịch thi đấu Cúp quốc gia Paraguay
04h30 ngày 23/9: 2 de Mayo vs Sol de America.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-22-9-2026/437585.html