Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/9/2026

Đoàn Thể thao Thái Lan tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad 2026) vừa phải đón nhận cú sốc lớn khi tay vợt nữ số một thế hệ trẻ của nước này, Pitchamon Opatniputh, chính thức bị cấm tranh tài do liên quan đến vi phạm quy định phòng chống doping.