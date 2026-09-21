Yang Seung Hye, vận động viên đấu kiếm 'hút hồn' với vẻ đẹp như AI

Yang Seung Hye (20 tuổi, Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc), thành viên đội tuyển đấu kiếm nữ quốc gia Hàn Quốc đang chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 đang khiến cộng đồng mạng chao đảo bởi vẻ ngoài như thể được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Thairat Sports: "Nhìn vào bức ảnh đầu tiên, nhiều người có thể nhìn lại để xem liệu cô ấy là một vận động viên thực thụ hay một hình ảnh được tạo ra bởi AI. Ở tuổi 20, Yang Seung Hye là vận động viên trẻ nhất trong đội tuyển kiếm ba cạnh nữ quốc gia Hàn Quốc. Cô ấy đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi kỹ năng thể hiện trên sân và vẻ ngoài nổi bật. Cô ấy được truyền thông Hàn Quốc gọi là một trong những thần tượng đấu kiếm".

Yang Seung Hye cũng đã đạt được những thành tích đáng kể trong các giải đấu quốc tế. Bắt đầu tập đấu kiếm từ hồi trung học, cô đã đóng góp vào những màn trình diễn mạnh mẽ liên tiếp của đội tuyển kiếm ba cạnh nữ quốc gia Hàn Quốc trong năm nay.

Tháng 5/2026, cô đã giành chiến thắng ở nội dung đồng đội tại Giải vô địch kiếm ba cạnh nữ thế giới của Liên đoàn đấu kiếm quốc tế (FIE) được tổ chức tại Saint-Maur, Pháp. Tháng 6/2026, tại Giải vô địch châu Á, cô đã giành huy chương Vàng ở nội dung đồng đội bằng cách đánh bại Trung Quốc với tỷ số 44-43 cùng với Song Se Ra, Lim Tae Hee và Lee Hye In, và tháng 7/2026, cô đã giành được Huy chương Đồng ở nội dung đồng đội tại Giải vô địch thế giới ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo giới truyền thông, Yang Seung Hye có thể trông giống như một nhân vật tựa ngoài như tạo ra từ trí tuệ nhân tạo, nhưng một khi trận đấu bắt đầu, điều đánh giá cô ấy chính là mũi kiếm, tốc độ và độ chính xác. Trong khi đó, Yang Seung Hye, người lần đầu tiên tham dự Á vận hội, sẽ tranh tài ở nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nữ tại Aichi Sky Expo ở Tokoname, tỉnh Aichi, Nhật Bản vào ngày 25/9, với mục tiêu giành huy chương Á vận hội đầu tiên.