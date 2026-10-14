Lịch thi đấu Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 hôm nay 14.10

Trận mở màn lúc 12 giờ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin - BĐ19. Sau khi dẫn đầu giai đoạn 1 với 19 điểm, Hà Nội Tasco Auto được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ.

Hà Nội Tasco Auto (áo xanh) là đội bóng dẫn đầu giai đoạn 1

Đội bóng sở hữu chủ công Serbia Brankica Mihajlovic, trong khi Binh chủng Thông tin tăng cường hai ngoại binh Mỹ là Temi Thomas-Ailara và Erika Pritchard, hứa hẹn tạo nên màn so tài cân bằng.

Lúc 14 giờ 30, Geleximco Hưng Yên gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hưng Yên đang chịu áp lực lớn khi chưa giành được điểm nào sau giai đoạn 1. Trước đối thủ xếp thứ hai với 16 điểm, đội bóng của HLV Trần Văn Giáp cần cải thiện khả năng tổ chức lối chơi nếu muốn tạo bất ngờ.

Đến 17 giờ, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An chạm trán Vietinbank. Đội bóng miền Tây hiện đứng thứ ba với 14 điểm, trong khi Vietinbank xếp thứ bảy với 6 điểm. VTV Bình Điền Long An hướng đến chiến thắng để củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh huy chương.

Trận cuối ngày diễn ra lúc 20 giờ giữa Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và LPB Ninh Bình. Cả hai đội đều có những bổ sung ngoại binh trước giai đoạn quyết định, với mục tiêu cải thiện thứ hạng và tăng cơ hội vào bán kết.

Sau giai đoạn 1, Hà Nội Tasco Auto dẫn đầu với 19 điểm, tiếp theo là Hóa chất Đức Giang Lào Cai (16 điểm), VTV Bình Điền Long An (14 điểm), Binh chủng Thông tin (11 điểm), Ninh Bình (10 điểm), Thanh Hóa (8 điểm), Vietinbank (6 điểm) và Hưng Yên (0 điểm).