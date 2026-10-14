Lịch sử 2 trận đối đầu Celta Vigo vs Juventus: Ký ức vùi dập Zidane 4-0, nỗi ám ảnh trở lại Balaidos

Celta Vigo và Juventus chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu tại Europa League 2026/27, với điểm hẹn là sân Balaidos vào rạng sáng 16/10 theo giờ Việt Nam. Đây là màn tái ngộ mang nhiều ý nghĩa, bởi hai đội từng tạo nên một trong những cặp đấu đáng nhớ tại UEFA Cup mùa giải 1999/2000.

Juventus vs Celta Vigo ngày 2/3/2000: Kovacevic ghi bàn, đội bóng Italy thắng 1-0

Lần đầu tiên Juventus và Celta Vigo chạm trán trong một trận chính thức diễn ra ngày 2/3/2000 tại vòng 1/8 UEFA Cup. Juventus có lợi thế sân nhà Delle Alpi, đồng thời được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu lục.

Đội bóng Italy khi ấy sở hữu nhiều tên tuổi lớn. Alessandro Del Piero và Filippo Inzaghi mang đến những phương án tấn công, còn Edgar Davids cùng Alessio Tacchinardi đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa.

Celta Vigo không sở hữu danh tiếng tương đương, nhưng đại diện Tây Ban Nha bước vào cuộc đối đầu với dàn cầu thủ kỹ thuật như Aleksandr Mostovoi, Valery Karpin và Claude Makélélé. Đội khách lựa chọn cách tiếp cận tương đối thận trọng nhằm hạn chế khả năng kiểm soát bóng của Juventus.

Hiệp một diễn ra với thế trận giằng co, khi Celta duy trì được sự tập trung để ngăn chặn những đợt tấn công của đội chủ nhà. Juventus tạo ra một số cơ hội, nhưng phải chờ đến đầu hiệp hai mới phá vỡ thế cân bằng.

Phút 50, Darko Kovacevic ghi bàn thắng duy nhất sau tình huống đá phạt do Del Piero thực hiện. Pha đánh đầu của tiền đạo người Serbia giúp Juventus vượt lên và tạo lợi thế trước trận lượt về tại Tây Ban Nha.

Celta không thể tìm được bàn gỡ trong phần thời gian còn lại, khiến trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Juventus. Tuy nhiên, cách biệt một bàn vẫn để ngỏ cơ hội cho đại diện Tây Ban Nha trước màn tái đấu tại Balaidos.

Đây là trận đấu cho thấy Juventus có khả năng tận dụng cơ hội trong thế trận không quá vượt trội. Nhưng chính kết quả sát nút ấy cũng khiến đội bóng Italy phải đối mặt với nguy cơ bị lật ngược tình thế khi làm khách tại Vigo.

Celta Vigo vs Juventus ngày 9/3/2000: Makélélé mở màn, McCarthy nhấn chìm Juventus 4-0

Bảy ngày sau trận thua tại Turin, Celta Vigo trở về sân Balaidos với nhiệm vụ lật ngược bất lợi một bàn. Juventus được đánh giá cao hơn nhờ đội hình giàu ngôi sao, nhưng đại diện Tây Ban Nha nhanh chóng tạo nên một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất lịch sử câu lạc bộ.

Ngay phút đầu tiên, Claude Makélélé ghi bàn mở tỷ số, đưa tổng tỷ số hai lượt trận về thế cân bằng. Bàn thắng sớm giúp Celta Vigo có thêm sự tự tin, đồng thời buộc Juventus phải thay đổi cách tiếp cận trước sức ép từ khán giả chủ nhà.

Đến phút 32, Alessandro Birindelli phản lưới nhà, giúp Celta nâng tỷ số lên 2-0. Juventus rơi vào thế bất lợi lớn, đặc biệt khi hệ thống phòng ngự không thể duy trì sự chắc chắn trước những tình huống tấn công liên tục của đại diện Tây Ban Nha.

Sang hiệp hai, Benni McCarthy trở thành nhân vật nổi bật. Tiền đạo người Nam Phi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 47, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 68 để đưa Celta Vigo dẫn trước 4-0.

Juventus khi ấy sở hữu những ngôi sao đủ khả năng tạo ra khác biệt, nhưng lại không thể tìm được bàn thắng danh dự. Hàng phòng ngự Celta duy trì sự tập trung, đồng thời ngăn chặn phần lớn những nỗ lực tấn công của đối thủ.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-0 cho Celta Vigo, giúp đại diện Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

Điểm đáng nhớ không chỉ nằm ở cách biệt bốn bàn, mà còn ở danh tiếng của đối thủ bị đánh bại. Juventus khi đó được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti và có nhiều cầu thủ từng khẳng định đẳng cấp ở các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Đối với Celta Vigo, chiến thắng trở thành một trong những dấu mốc lịch sử đáng tự hào. Sau thất bại 0-1 tại Turin, đội bóng Tây Ban Nha đã tạo ra màn lội ngược dòng đầy thuyết phục, chứng minh khả năng cạnh tranh trước những câu lạc bộ lớn.

Celta Vigo vs Juventus tại Europa League 2026: Balaidos chờ tái hiện ký ức lịch sử

Hơn 26 năm kể từ cuộc đối đầu năm 2000, Celta Vigo và Juventus chuẩn bị gặp lại nhau tại đấu trường châu Âu. Dù lực lượng hai đội đã thay đổi hoàn toàn, sân Balaidos vẫn là địa điểm gợi nhớ chiến thắng đáng tự hào của đại diện Tây Ban Nha.

Lần này, Celta bước vào trận đấu trong bối cảnh phong độ chưa thực sự ổn định. Đội bóng vừa hòa Elche 0-0 và gặp khó khăn trong khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tuy nhiên, chiến thắng 5-0 trước Racing Santander trước đó cho thấy Celta vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn tấn công hiệu quả. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, đại diện La Liga có thể gây khó khăn cho Juventus bằng lối chơi phối hợp và khai thác khoảng trống ở hai hành lang cánh.

Juventus hiện tại cũng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến, nhưng không còn là tập thể gắn với thế hệ Zidane, Del Piero hay Davids năm 2000. Cuộc tái đấu vì thế là cơ hội để đội bóng Italy tìm kiếm kết quả tốt hơn trước đối thủ từng khiến họ nhận thất bại nặng nề.

Dự đoán số bàn thắng Celta Vigo vs Juventus

Trong năm trận chính thức gần nhất, Celta Vigo ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua, tương đương tổng cộng 10 bàn xuất hiện trong các trận đấu của đội bóng Tây Ban Nha.

Juventus có khả năng ghi bàn tốt hơn với 11 pha lập công và 5 bàn thua trong cùng giai đoạn. Tổng số bàn xuất hiện trong năm trận của đại diện Serie A đạt 16, trung bình 3,2 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, tính chất của cuộc đối đầu có thể khiến cả hai đội nhập cuộc thận trọng hơn. Celta muốn tận dụng lợi thế sân nhà nhưng không thể để lộ quá nhiều khoảng trống, còn Juventus cần duy trì sự cân bằng trong quá trình tổ chức tấn công.

Nhận định: Trận đấu có thể xuất hiện khoảng 2 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Celta Vigo vs Juventus

Celta Vigo dự kiến thiếu Carl Starfelt, Jones El-Abdellaoui và Miguel Román do chấn thương. Những trường hợp vắng mặt này có thể ảnh hưởng đến khả năng xoay tua đội hình, đặc biệt trong hệ thống phòng ngự ba trung vệ.

Juventus cũng có nhiều cầu thủ được liệt kê trong danh sách chấn thương, gồm Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Kenan Yıldız, Jérémie Boga, Jeff Ekhator và Kamil Grabara. Arman Durmiši không thể thi đấu do án treo giò theo thông tin lực lượng được cung cấp.

Phong độ và lịch sử đối đầu Celta Vigo vs Juventus

Lịch sử đối đầu giữa hai đội chỉ gồm hai trận chính thức được xác nhận, đều tại UEFA Cup 2000. Juventus giành chiến thắng ở lượt đi, nhưng Celta Vigo mới là đội đi tiếp sau màn lội ngược dòng ấn tượng tại Balaidos.

Đội hình dự kiến Celta Vigo vs Juventus

Celta Vigo: Andrei Radu; Unai Núñez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Galán; Ferran Jutglà, Pablo Durán, Hugo Álvarez.

Juventus: Guglielmo Vicario; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Jhon Lucumí, Zeki Çelik; Douglas Luiz, Mamadou Sarr, Weston McKennie; Francisco Conceição, Nicolás González, Randal Kolo Muani.

Celta Vigo vs Juventus: Từ chiến thắng 4-0 năm 2000 đến cuộc tái ngộ sau 26 năm

Lịch sử đối đầu giữa Celta Vigo và Juventus tuy không có nhiều trận đấu, nhưng lại sở hữu một câu chuyện đặc biệt. Sau khi để thua 0-1 tại Turin, Celta tạo nên chiến thắng 4-0 tại Balaidos để loại đối thủ từng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Ký ức ấy vẫn là điểm nhấn trước cuộc tái đấu tại Europa League 2026/27. Juventus hiện tại không còn liên quan trực tiếp đến tập thể năm 2000, nhưng chiến thắng của Celta vẫn cho thấy lợi thế sân nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong những trận đấu châu Âu.

Đại diện Italy bước vào trận đấu với chất lượng đội hình tốt hơn và khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí. Tuy nhiên, Celta Vigo đủ cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội xuất hiện.

Dự đoán tỷ số Celta Vigo vs Juventus

Juventus có lợi thế về kinh nghiệm và chất lượng nhân sự, nhưng Celta Vigo sở hữu khả năng tổ chức lối chơi tương đối tốt trên sân nhà. Nếu đại diện Tây Ban Nha kiểm soát được khoảng trống và duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, Juventus có thể phải trải qua một trận đấu khó khăn.

Một kết quả hòa tương đối phù hợp với tương quan lực lượng, khi cả hai đội đều có những điểm mạnh riêng nhưng chưa đạt trạng thái ổn định tuyệt đối.

Dự đoán tỷ số: Celta Vigo 1-1 Juventus.