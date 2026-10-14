U17 nữ Việt Nam giành quyền dự vòng VCK U17 nữ châu Á 2027:Dấu ấn từ sức mạnh và sự trưởng thành

Không chỉ giành ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Okiyama Masahiko còn gây ấn tượng khi ghi 28 bàn, không để thủng lưới và thiết lập kỷ lục thắng cách biệt lớn nhất của một đội tuyển Đông Nam Á tại vòng loại các giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

U17 nữ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh trên sân nhà, đây là hành trang để đội có sự chuẩn bị tốt hơn cho VCK châu Á. Ảnh: VFF

Vượt áp lực bằng hiệu quả tấn công

Được thi đấu trên sân nhà Bà Rịa (TP.HCM), U17 nữ Việt Nam có lợi thế về địa điểm và sự cổ vũ của khán giả. Tuy nhiên, mục tiêu giành vé đi tiếp không hề đơn giản khi Kyrgyzstan được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng D.

Theo thể thức vòng loại, đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào VCK. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ giành chiến thắng trước Palestine và Quần đảo Bắc Mariana, các học trò của HLV Okiyama Masahiko còn cần tạo cách biệt đủ lớn để chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại.

Sau chiến thắng 6-0 trước Palestine ở trận ra quân, U17 nữ Việt Nam chịu thêm sức ép khi Kyrgyzstan đánh bại Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 18-0.

Đáp lại, các cầu thủ chủ nhà thắng Quần đảo Bắc Mariana 20-0, qua đó nâng hiệu số bàn thắng bại lên +26, vượt mức +19 của Kyrgyzstan trước cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối.

Đáng chú ý, chiến thắng 20-0 không chỉ tạo lợi thế về điểm số và hiệu số mà còn thiết lập kỷ lục về trận thắng có cách biệt lớn nhất của một đội tuyển Đông Nam Á tại vòng loại các giải đấu chính thức của AFC.

Bước vào trận cuối với Kyrgyzstan, U17 nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa để bảo đảm ngôi đầu. Dù vậy, toàn đội tiếp tục thể hiện sự chủ động và giành chiến thắng 2-0. Kết quả này khép lại hành trình vòng loại bằng thành tích toàn thắng, ghi 28 bàn và giữ sạch lưới sau 3 trận.

Những con số cho thấy khả năng tấn công hiệu quả của đội tuyển, nhưng giá trị đáng chú ý hơn là cách các cầu thủ duy trì sự tập trung qua từng trận, kể cả khi phải chịu sức ép cạnh tranh trực tiếp. Việc không để thủng lưới cũng phản ánh sự cân bằng giữa khả năng ghi bàn và tổ chức phòng ngự.

Mới là bước khởi đầu

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu và thành tích của đội tuyển.

Ông đánh giá các cầu thủ thể hiện quyết tâm, sự đoàn kết và khát vọng cống hiến, luôn nỗ lực vì màu cờ sắc áo. Những kết quả đạt được cũng cho thấy sự trưởng thành của lứa cầu thủ trẻ qua quá trình tập luyện và thi đấu quốc tế.

HLV Okiyama Masahiko cho rằng thành tích ghi nhiều bàn thắng và không để thủng lưới là kết quả của quá trình chuẩn bị, sự nỗ lực của các cầu thủ cũng như việc thực hiện tốt đấu pháp.

“Đây là kết quả của quá trình tập luyện và sự nỗ lực của các cầu thủ trong từng trận đấu. Toàn đội đã chủ động tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp đề ra. Bên cạnh đó, sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ tại sân là nguồn khích lệ lớn, tiếp thêm động lực để các cầu thủ thi đấu tốt hơn”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng mong muốn các CLB tiếp tục hỗ trợ cầu thủ rèn luyện kỹ thuật, duy trì tập luyện và chủ động hoàn thiện bản thân. Đây là yêu cầu quan trọng bởi vòng chung kết châu Á sẽ mang đến những đối thủ có trình độ cao hơn, đòi hỏi đội tuyển phải nâng chất lượng chuyên môn thay vì chỉ dựa vào lợi thế trước các đối thủ ở vòng loại.

Theo kế hoạch, VCK U17 nữ châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 3 năm sau. Sau khi có kết quả bốc thăm, Ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch chuẩn bị phù hợp, tập trung cải thiện kỹ thuật, chiến thuật và khả năng thích nghi trước những thử thách lớn hơn.

Giành vé vào VCK là thành quả đáng ghi nhận, nhưng cũng mới chỉ là bước đầu. Để cạnh tranh ở cấp độ châu lục, U17 nữ Việt Nam cần duy trì sự tiến bộ, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện đội hình. Thành công tại vòng loại sẽ thực sự có ý nghĩa khi trở thành nền tảng để các cầu thủ trẻ tự tin bước vào sân chơi lớn hơn.