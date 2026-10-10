Jennie bị chế giễu

Mới đây, Jennie xuất hiện tại concert của The Weeknd ở Seoul và có màn song ca cùng nam ca sĩ trong ca khúc One Of Your Girls. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng những phản ứng xoay quanh tiết mục không hoàn toàn tích cực.

Từ phần kiểm tra âm thanh đến trang phục biểu diễn, nhiều chi tiết liên quan đến sự xuất hiện của Jennie được đưa ra bàn luận trên mạng xã hội. Đáng chú ý, một tình huống ở cuối ca khúc đã khiến nữ thần tượng hứng chịu hàng loạt bình luận mỉa mai.

Cụ thể, khi One Of Your Girls đi đến đoạn kết, The Weeknd ngẫu hứng thể hiện phần hát cuối cùng rồi hô vang câu “Sing!”, được hiểu như lời mời Jennie tiếp tục cất giọng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không nối tiếp phần trình diễn mà quay sang khán giả để nói lời cảm ơn, khép lại tiết mục.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó lan truyền trên nền tảng X, kéo theo nhiều ý kiến chỉ trích. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Jennie lúng túng khi phải hát ngoài phần lời đã chuẩn bị trước, thậm chí suy đoán cô né tránh việc thể hiện giọng hát ngẫu hứng trên sân khấu.

Một số người còn đặt màn trình diễn của Jennie bên cạnh tiết mục của The Weeknd với Ariana Grande. Trong lần kết hợp trước đó, một tình huống tương tự đã tạo cơ hội để Ariana Grande phô diễn khả năng luyến giọng, khiến sự so sánh giữa hai nữ ca sĩ càng thu hút sự chú ý.

Dẫu vậy, phản ứng trên mạng xã hội không hoàn toàn nghiêng về phía chỉ trích. Nhiều người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Jennie, cho rằng những bình luận tiêu cực đã bỏ qua bối cảnh thực tế của màn trình diễn.

Theo nhóm khán giả này, phần hát của The Weeknd vốn đã đưa ca khúc đến đoạn kết, đồng nghĩa Jennie không nhất thiết phải tiếp tục cất giọng. Họ cho rằng việc nữ ca sĩ quay sang cảm ơn khán giả là cách kết thúc tiết mục, thay vì bằng chứng cho thấy cô sợ hát live như những lời chế giễu trên mạng.

Một tài khoản người hâm mộ cũng phản bác các bài đăng chỉ trích Jennie, cho rằng ca khúc đã kết thúc và không còn phần lời nào để cô tiếp tục thể hiện.

Tranh cãi lần này cho thấy những khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân khấu có thể nhanh chóng bị tách khỏi bối cảnh ban đầu khi lan truyền trên mạng xã hội. Với những nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu như Jennie, một hành động dù nhỏ cũng có thể trở thành chủ đề gây tranh luận, đặc biệt khi liên quan đến năng lực biểu diễn và kỳ vọng của công chúng.

Hiện những ý kiến trái chiều chủ yếu xuất phát từ cách cư dân mạng diễn giải đoạn video. Riêng khoảnh khắc này chưa đủ để đưa ra kết luận toàn diện về khả năng hát live của thành viên BLACKPINK.