Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Quảng trường biển, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Đây là dấu mốc quan trọng với 53 thí sinh sau gần hai tháng tham gia các hoạt động đào tạo, rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm văn hóa, xã hội.

Trước giờ diễn ra đêm thi, các cô gái tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng, từ kỹ năng trình diễn, phong thái sân khấu đến khả năng phối hợp trong từng tiết mục. Quá trình chuẩn bị đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật, giúp thí sinh làm quen với cường độ tập luyện, đồng thời tìm cách thể hiện cá tính riêng.

53 cô gái sẵn sàng tỏa sáng tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với nhiều người, đây cũng là cơ hội để vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi tham gia một cuộc thi nhan sắc quy mô toàn quốc. Sự tự tin trước ống kính, cách làm chủ chuyển động và khả năng thể hiện cảm xúc là những yếu tố được chú trọng trong quá trình rèn luyện.

Sân khấu đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen, sân khấu Chung khảo được thiết kế theo hướng mềm mại, hiện đại, kết hợp không gian biển tại Đồi Rồng. Bối cảnh ngoài trời tạo nên không gian trình diễn rộng mở, nơi 53 thí sinh thể hiện những kỹ năng đã tích lũy trong thời gian qua.

Hành trình vượt khỏi khuôn khổ cuộc thi nhan sắc

Với chủ đề "Miền hương sắc", Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt trọng tâm vào bốn trụ cột: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến. Vì vậy, hành trình của các thí sinh không chỉ xoay quanh việc hoàn thiện ngoại hình hay kỹ năng sân khấu.

53 cô gái sẵn sàng tỏa sáng tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong gần hai tháng, các cô gái tham gia nhiều hoạt động tại Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Lai Châu, Quảng Ninh và Hải Phòng. Những chuyến đi giúp thí sinh tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, tiếp xúc với đời sống người dân và có thêm trải nghiệm thực tế.

Tại Lai Châu, các hoạt động tìm hiểu đời sống cộng đồng và xây dựng ý tưởng nhân ái tại điểm trường góp phần đưa tiêu chí cống hiến đến gần hơn với từng thí sinh. Qua đó, các cô gái có cơ hội nhìn nhận rõ hơn vai trò xã hội của người đẹp sau cuộc thi.

Thí sinh tham dự Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Những trải nghiệm này cũng tạo thêm chất liệu để thí sinh thể hiện quan điểm, vốn sống và sự trưởng thành. Đây là những yếu tố có thể tạo nên khác biệt giữa các gương mặt có lợi thế tương đồng về ngoại hình.

Ban giám khảo và cố vấn Chung khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, nghệ thuật, thời trang và giáo dục. Trong đó có Nhà báo Lê Xuân Sơn; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; đạo diễn, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn; cùng các thành viên khác.

Cơ hội dành cho mỗi cô gái không chỉ phụ thuộc vào phần thể hiện trong đêm thi mà còn gắn với quá trình rèn luyện, học tập và tham gia các hoạt động đồng hành. Sự hài hòa giữa nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm là những yếu tố được cuộc thi hướng tới.

Sân khấu đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau những ngày cùng tập luyện, trải nghiệm và sinh hoạt, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu với hành trang không chỉ là kỹ năng trình diễn mà còn có những bài học về sự tự tin, tính kỷ luật và khả năng thích nghi.

Đêm Chung khảo vì thế vừa là phép thử về khả năng làm chủ sân khấu, vừa mở ra chặng cạnh tranh mới. Với mỗi thí sinh, đây là dịp thể hiện dấu ấn cá nhân và thuyết phục Ban giám khảo bằng những gì đã tích lũy trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.