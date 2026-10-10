Quốc Thiên công bố concert 'Skynote - The reflection Day 2' tại Hà Nội

‘Skynote - The reflection Day 2’ lấy cảm hứng từ hành trình nhìn lại bản thân

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quốc Thiên tiếp tục phát triển chuỗi concert cá nhân Skynote với đêm diễn mang tên ‘Skynote - The reflection Day 2’. Chương trình dự kiến tổ chức có bán vé vào ngày 29/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Ca sĩ Quốc Thiên

Theo định hướng được công bố, “Reflection” - sự phản chiếu - là ý tưởng xuyên suốt concert. Thay vì chỉ nhìn lại những dấu mốc như số năm hoạt động hay thành tích, chương trình hướng đến những trải nghiệm phía sau hành trình làm nghề của nam ca sĩ, từ các thử thách, thay đổi đến những lựa chọn định hình con người và âm nhạc của anh ở hiện tại.

Hình ảnh tấm gương và tấm khiên được sử dụng làm biểu tượng cho tinh thần chương trình. Nếu tấm gương gợi sự nhìn lại, tấm khiên đại diện cho những giá trị đồng hành cùng Quốc Thiên trong sự nghiệp, như tình yêu âm nhạc, sự bền bỉ, lòng biết ơn và tình cảm của khán giả.

Concert được giới thiệu là chặng tiếp theo của hành trình Skynote, sau các chương trình trước đó. Ban tổ chức chưa công bố danh sách khách mời, nhưng cho biết đêm diễn sẽ có những màn kết hợp giữa Quốc Thiên và các nghệ sĩ khác.

Thông tin về địa điểm tổ chức concert đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chi tiết về dàn khách mời và nội dung biểu diễn cụ thể vẫn đang được giữ kín.

Từ Vietnam Idol đến hành trình xây dựng concert riêng

Quốc Thiên sinh năm 1988 tại Đồng Nai, được biết đến sau khi giành quán quân Vietnam Idol năm 2008. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng trầm ấm, giàu nội lực và tiếp tục hoạt động âm nhạc sau cuộc thi, dù từng trải qua những giai đoạn gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp.

Năm 2024 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi Quốc Thiên tham gia chương trình ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’. Cùng năm, anh bắt đầu xây dựng thương hiệu concert riêng với Skynote – Thiên thanh, nhân dịp kỷ niệm 16 năm ca hát. Hai đêm diễn tại Hà Nội và Đà Lạt thu hút hơn 8.000 khán giả, đồng thời được đề cử Giải Cống hiến 2025 ở hạng mục Chương trình của năm.

Năm 2025, concert Skynote - The reflection được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, với quy mô khoảng 10.000 khán giả, theo thông tin từ ê-kíp. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, chương trình còn gắn với các hoạt động cộng đồng như trồng rừng và quyên góp hỗ trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Với ‘Skynote - The reflection Day 2’, Quốc Thiên tiếp tục phát triển định hướng concert cá nhân, kết nối âm nhạc với những câu chuyện và trải nghiệm của người nghệ sĩ. Chương trình dự kiến diễn ra ngày 29/11/2026 tại Hà Nội; thông tin về vé và các nội dung chi tiết sẽ được công bố sau.