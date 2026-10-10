Ca sĩ Việt xử lý tài khoản mạng bịa đặt

Công ty quản lý Jun Phạm vừa đăng tải thông báo về việc xử lý các tài khoản mạng đăng tải nội dung sai sự thật, công kích nghệ sĩ thời gian qua. Theo phía nam ca sĩ, những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản liên tục đăng tải các nội dung bịa đặt, quy chụp và xúc phạm danh dự của Jun Phạm, cộng đồng người hâm mộ.

Đơn vị này cho biết luôn trân trọng và cầu thị trước mọi ý kiến đóng góp mang tính xây dựng về các hoạt động nghệ thuật của Jun Phạm. Tuy nhiên, việc cố tình dựng chuyện, công kích cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật đã vượt quá giới hạn của sự tranh luận văn minh. Những hành vi này gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của nghệ sĩ, tổn hại tinh thần người hâm mộ.

Jun Phạm đang tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: FBNV.

Vì vậy, công ty quản lý Jun Phạm đã và đang tiếp tục thu thập, lưu trữ đầy đủ các bằng chứng, bao gồm danh tính tài khoản, đường dẫn, nội dung và thời điểm đăng tải.

Đơn vị yêu cầu các các tài khoản mạng liên quan lập tức ngừng các hành vi trên và chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật. Nếu các hành vi này tiếp diễn, công ty sẽ thực hiện các bước xử lý cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo vệ nghệ sĩ.

Jun Phạm đang góp mặt ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. Chung kết và trao giải chương trình diễn ra vào tối nay (10/10). Jun Phạm vẫn là anh tài xếp hạng cao trong bảng tổng sắp điểm hỏa lực ở show thực tế.

Jun Phạm cũng hai lần nhận danh hiệu Chiến tướng. Nhiều Liên minh, Nhà có sự góp mặt của Jun Phạm đều giành chiến thắng tại các cuộc đấu.

Xét trên bình diện ổn định về phong độ, Jun Phạm là anh tài duy trì được điều đó, kể từ công diễn đầu tiên cho đến trước thềm chung kết. Thậm chí, nam ca sĩ là anh tài hiếm hoi chưa nếm trải cảm giác thất bại ở các sân khấu.

Song bất lợi của Jun Phạm lại nằm ở giọng hát, tư duy âm nhạc và sự mới mẻ trong các công diễn. Ở một số thử thách về vocal, nam ca sĩ nhiều lần đón nhận phản ứng trái chiều từ phía công chúng. Trở lại mùa hai, Jun Phạm chưa cho thấy sự khác biệt hay dấu ấn cá nhân rõ nét ở các tiết mục.

Thời gian qua, nam ca sĩ cũng liên tục bị phản ứng, công kích trên nhiều nền tảng mạng xã hội.