Dịp 20.10, xem gì tại Nhà hát Kịch Việt Nam?

Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, mang đến những phút giây cảm xúc trong dịp tôn vinh phái đẹp.

Tác phẩm "Nghêu, Sò Ốc, Hến" biểu diễn vào 20h ngày 17.10

Vở kịch Nghêu, Sò, Ốc, Hến là tích truyện dân gian nổi tiếng, nhiều lần được các sân khấu trong và ngoài nước chuyển thể, dàn dựng.

Qua cách dàn dựng của Nhà hát Kịch Việt Nam, tác phẩm đưa khán giả bước vào thế giới sân khấu đầy tiếng cười, nơi những thói hư tật xấu và nghịch lý xã hội được phơi bày qua lối kể chuyện trào phúng, hóm hỉnh.

“Nghêu, Sò, Ốc, Hến” mang đến tiếng cười hài hước, châm biếm những thói hư tật xấu và nghịch lý trong đời sống xã hội

Câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật Nghêu, Sò, Ốc, Hến với những tính cách riêng biệt: thầy bói Nghêu gian trá, Trùm Sò tham lam, Ốc lưu manh và Thị Hến thông minh, sắc sảo.

Từ một vụ trộm, hàng loạt tình huống trớ trêu nối tiếp nhau, dẫn khán giả đến công đường của quan huyện - nơi những kẻ mang danh quyền thế lần lượt bộc lộ lòng tham, sự giả dối và những dục vọng tầm thường.

Đằng sau tiếng cười là bức tranh châm biếm về thói cường quyền, sự nhũng nhiễu và những bất công mà người dân phải đối mặt.

Bằng sức hấp dẫn của tích truyện dân gian cùng ngôn ngữ sân khấu giàu tính hài hước, Nghêu, Sò, Ốc, Hến hứa hẹn mang đến cho khán giả những phút giây giải trí thú vị, đồng thời gợi suy ngẫm về những vấn đề vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống hiện đại.

Tác phẩm "Điều còn lại" biểu diễn vào 20h ngày 18,19,20.10 và 14h ngày 19.10

Điều còn lại là vở kịch giàu tính nhân văn, khai thác những tổn thương tinh thần và bi kịch của con người trong thời hậu chiến.

Vở kịch "Điều còn lại" tôn vinh lòng bao dung, sự hy sinh và tình yêu thương của người phụ nữ

Câu chuyện diễn ra tại làng Bồng, vùng đồng bằng Bắc Bộ, xoay quanh Thuyến - cô gái trẻ kết hôn với Bân trước ngày anh ra chiến trường. Trong những năm tháng chồng xa nhà, Thuyến nảy sinh tình cảm với người lính tên Bường và sinh một đứa con, phải đối diện với sự phán xét khắc nghiệt của những định kiến xã hội.

Giữa những giằng xé ấy, bà Muộn - mẹ chồng Thuyến, trở thành điểm tựa của lòng bao dung khi đứng ra che chở cho con dâu. Bi kịch càng trở nên day dứt khi Bân trở về, buộc mỗi người phải đối diện với sự thật, nỗi đau và những lựa chọn khó khăn.

Không tập trung tái hiện sự khốc liệt của chiến trường, Điều còn lại đi sâu khám phá những vết thương âm thầm mà chiến tranh để lại trong lòng người ở lại.

Qua câu chuyện về sự hy sinh, tha thứ và thấu cảm, tác phẩm đặt ra những suy ngẫm về tình yêu thương, phẩm giá con người và sức mạnh của lòng vị tha - những giá trị có thể hàn gắn tổn thương, giúp con người vượt qua quá khứ để hướng tới tương lai.