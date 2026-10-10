'Phú bà' Vbiz sống trong biệt thự 100 tỷ, có mọi thứ: nhan sắc, sự nổi tiếng và giàu sang

Dù đã chạm ngưỡng U40, cựu hot girl Hà thành vẫn luôn gắn liền với hai chữ "trẻ đẹp" mỗi lần xuất hiện. Nhắc đến những "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt, Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989) luôn là một trong những cái tên đầu tiên được khán giả nhớ đến.

Tối 8/10, buổi ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo diễn ra tại Tp.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và khách mời. Huyền Baby một lần nữa khiến khán giả và truyền thông phải trầm trồ cảm thán trước nhan sắc thách thức thời gian của mình.

Xuất hiện tại sự kiện, Huyền Baby diện một bộ trang phục tôn dáng sang trọng, khéo léo khoe trọn đường cong nuột nà cùng làn da trắng mịn màng. Đặc biệt, khoảnh khắc Huyền Baby chung khung hình, đọ sắc bên cô bạn thân Hạnh Sino đã tạo nên một màn gấp đôi visual tại thảm đỏ.

Huyền Baby và Hạnh Sino là khách mời trong buổi ra mắt phim Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Nếu như Hạnh Sino mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà thì Huyền Baby lại gây thương nhớ bởi gương mặt baby đúng như danh xưng của mình. Kiểu make up nhẹ nhàng cùng tóc thẳng dài càng khiến visual của người đẹp thêm phần trẻ trung, ngọt ngào. Ngắm vẻ ngoài rạng rỡ như thiếu nữ 18 của cô, không ai nghĩ rằng mỹ nhân sinh năm 1989 này đã bước sang tuổi 37 và là mẹ của 2 nhóc tỳ. Thậm chí, qua những đoạn video clip quay vội bằng camera thường của "team qua đường", thần thái sang chảnh và nhan sắc phát sáng của nàng Chị Đẹp vẫn không hề bị dìm một chút nào.

Không chỉ khiến hội chị em ghen tị vì nhan sắc "lão hóa ngược", Huyền Baby còn có cuộc sống chuẩn phú bà đích thực khiến ai nhìn vào cũng phải ao ước.

Mỹ nhân sinh năm 1989 này đã bước sang tuổi 37 và là mẹ của 2 nhóc tỳ.

Hiện tại, gia đình Huyền Baby đang sinh sống trong một căn biệt thự lộng lẫy trị giá hơn 100 tỷ đồng ngay trung tâm Tp.HCM. Căn biệt thự này có diện tích lên đến 1.000m², được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu với tone màu trắng chủ đạo, bên trong tích hợp đầy đủ tiện ích xa hoa từ phòng gym, phòng sảnh tiệc cho đến căn phòng chứa đầy hàng hiệu đắt đỏ của cô.

Phương tiện di chuyển của người đẹp cũng sang chảnh không kém. Cô từng là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chiếc siêu xe Bentley Continental GT có giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng vào thời điểm mua. Mỗi khi đi sự kiện hay mua sắm, nàng cựu hot girl luôn có tài xế riêng đưa đón trên những chiếc xế hộp hạng sang.

Ngôi biệt thự của gia đình Huyền Baby.

Không chỉ là "bà chủ" gia đình, Huyền Baby còn quản lý chuỗi kinh doanh mỹ phẩm, thẩm mỹ viện và có sự nghiệp vững chắc, vẫn nhận được lời mời tham gia sự kiện hay lên sóng truyền hình. Cô có cuộc sống viên mãn, được ông xã cưng chiều hết mực, thường xuyên đi du lịch sang chảnh khắp thế giới, có lẽ đó là "bí thuật" giúp Huyền Baby có nhan sắc ngày càng thăng hạng, trẻ trung bất chấp thời gian.

Không chỉ có chồng đồng hành, các mối quan hệ bạn bè của Huyền Baby cũng được nhận xét là cực chất lượng. Cô có nhóm bạn thân thiết đã chơi chung hàng chục năm, luôn ủng hộ và hỗ trợ mỗi khi cần.

Đáng chú ý trong đó, Huyền Baby và doanh nhân Trà My Phạm đã có 20 năm tình bạn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mới đây nhất, cả hai còn cùng nhau xây dựng biệt thự dưỡng già để sống chung sau này. Được biết, đây là mong ước từ thời còn đi học của đôi bạn thân. Và ở thời điểm hiện tại, khi cả hai đều đã yên bề gia thất, có điều kiện kinh tế tốt nên đã cùng nhau thực hiện điều này.

Trên trang cá nhân của mình, Huyền Baby tiết lộ căn biệt thự toạ lạc tại Đà Lạt, được thiết kế theo phong cách châu Âu. Diện tích của căn nhà này cũng khiến netizen choáng ngợp vì quá rộng, sở hữu một khoảng sân vườn lớn, có nhiều không gian thoáng đãng. Dù chưa cập nhật chi tiết về những góc bên trong nhà nhưng qua một số hình ảnh, ai cũng phải nể vì độ chịu chi, chịu đầu tư của “phú bà” Huyền Baby và bạn thân.

Căn biệt thự tại Đà Lạt là nơi dưỡng già của Huyền Baby và bạn thân.

Vợ chồng Huyền Baby đi đánh golf ở khu nghỉ dưỡng Wynn Resort & Casino Las Vegas. Các kỳ nghỉ dưỡng của cô luôn có chồng bên cạnh, mặc dù anh hiếm khi lộ mặt.

Có thể nói ở tuổi 37, Huyền Baby gần như có tất cả. Từ sự nghiệp đến cuộc sống hôn nhân, những mối quan hệ thân thiết và cả sự yêu mến của công chúng, Huyền Baby có đủ!