Lệ Quyên bị bắt gặp đi xem đấu bóng, có hành động khiến cả hội trường xôn xao

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đời thường của ca sĩ Lệ Quyên tại một trận đấu bóng rổ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều sự chú ý. Không xuất hiện trên sân khấu quen thuộc hay trong một sự kiện âm nhạc, nữ ca sĩ lần này đến theo dõi trận đấu cùng con trai. Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã khiến buổi đi chơi của hai mẹ con trở nên thú vị hơn.

Đoạn clip Lệ Quyên cùng con trai đi xem đấu bóng rổ nhận được sự chú ý (Nguồn: vietnamproambasketball).

Theo đoạn clip được đăng tải, khi đang ngồi trên khán đài, Lệ Quyên bất ngờ nghe thấy giọng hát của mình vang lên qua ca khúc Sầu tím thiệp hồng. Phản ứng có phần ngạc nhiên của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Ngay sau đó, giọng ca sinh năm 1981 đứng dậy giao lưu với khán giả có mặt tại sân đấu. Sự xuất hiện trực tiếp của nữ ca sĩ khiến nhiều người hào hứng. Trước sự chào đón nhiệt tình, Lệ Quyên không ngần ngại thể hiện sự gần gũi khi ngẫu hứng hát một đoạn Sầu tím thiệp hồng để dành tặng mọi người.

Lệ Quyên ngại ngùng khi sân đấu bất ngờ vang lên ca khúc Sầu tím thiệp hồng với giọng hát của mình.

Không có sự chuẩn bị cầu kỳ hay sân khấu chuyên nghiệp, màn thể hiện bất chợt này vẫn tạo nên bầu không khí sôi nổi. Đoạn video sau khi lan truyền đã nhận được nhiều bình luận tích cực. Một số khán giả dành lời khen cho giọng hát của Lệ Quyên, cho rằng cô vẫn giữ được phong độ ngay cả khi cất giọng trong hoàn cảnh không chuẩn bị trước.

Bên cạnh khả năng ca hát, thái độ cởi mở của nữ ca sĩ khi giao lưu giữa nơi đông người cũng được chú ý. Thay vì chỉ ngồi theo dõi trận đấu, Lệ Quyên thoải mái đáp lại sự nhiệt tình của khán giả, tạo nên một khoảnh khắc gần gũi ngoài đời thường.

Nữ ca sĩ ngẫu hứng hát một đoạn tặng khán giả tại giải đấu.

Tuy nhiên, nhân vật khiến nhiều người thích thú không chỉ có Lệ Quyên mà còn là con trai của cô. Trong đoạn clip, cậu bé xuất hiện với vẻ mặt thoải mái, chăm chú dõi theo mẹ. Đặc biệt, khi Lệ Quyên đứng lên giao lưu và hát tặng khán giả, con trai nữ ca sĩ nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Biểu cảm tự nhiên cùng thái độ hào hứng của cậu bé khiến nhiều người xem thích thú. Không cần những lời bày tỏ trực tiếp, hình ảnh con trai cầm điện thoại ghi lại màn trình diễn ngẫu hứng của mẹ cũng đủ tạo nên điểm nhấn cho đoạn clip.

Phản ứng của con trai Lệ Quyên khiến khán giả vô cùng thích thú.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát của Lệ Quyên, không ít ý kiến bày tỏ sự yêu thích trước khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con. Với nhiều khán giả, đây là hình ảnh khác với những lần nữ ca sĩ xuất hiện chỉn chu trên sân khấu, cho thấy sự thoải mái của cô khi tham gia các hoạt động thường ngày.

Đoạn clip không ghi lại một màn trình diễn được dàn dựng công phu, nhưng chính sự bất ngờ và tự nhiên đã tạo nên sức hút riêng. Từ phản ứng ngạc nhiên khi nghe giọng hát của mình đến màn giao lưu ngẫu hứng và khoảnh khắc con trai dùng điện thoại ghi hình, Lệ Quyên đã có một lần xuất hiện đời thường thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.