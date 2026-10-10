Hoa hậu Phương Khánh 'tái xuất' trong show áo Bà ba độc bản của Nguyễn Minh Công

Quỳnh Anh mở màn, Phương Khánh hóa nàng thơ giữa vườn hoa

Mở màn show diễn, Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh xuất hiện trong thiết kế áo bà ba màu đen mang tinh thần hiện đại. Phần thân áo ôm gọn, đặc biệt, phần tà áo xòe rộng phía sau tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, khiến tổng thể trang phục vừa giữ được nét nền nã của áo bà ba, vừa gợi vẻ quyền lực, kiêu sa của thời trang dạ hội.

Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh xuất hiện trong thiết kế áo bà ba màu đen mang tinh thần hiện đại

Sự kết hợp giữa phom áo truyền thống và cấu trúc cách điệu cho thấy nỗ lực làm mới trang phục Nam Bộ của Nguyễn Minh Công. Chiếc áo vốn gắn với hình ảnh người phụ nữ miền quê được đưa lên sàn diễn trong một diện mạo khác biệt, nơi kỹ thuật xử lý phom dáng, chất liệu và chi tiết trang trí góp phần mở rộng giới hạn biểu đạt của trang phục truyền thống.

Nếu Quỳnh Anh gây ấn tượng với sắc đen thanh lịch, hoa hậu Phương Khánh lại khép lại show diễn trong thiết kế phủ dày những đóa hoa xinh xắn. Phần thân áo và tay áo được bao phủ bởi các cụm hoa nhiều kích thước, kết hợp chân váy xòe bồng tạo nên hình ảnh tựa một khu vườn đang bung nở trên sàn diễn.

Hoa hậu Phương Khánh hiếm hoi xuất hiện trên sàn diễn sau nhiều năm đăng quang

Sắc hoa gợi nhắc miền Tây sông nước, đặc biệt là Sa Đéc - vùng đất nổi tiếng với nghề trồng hoa. Bằng cách đưa hình ảnh hoa lá vào một thiết kế có quy mô lớn, Nguyễn Minh Công tạo nên điểm nhấn giàu tính thị giác, đồng thời gợi mở mối liên hệ giữa thời trang và những giá trị văn hóa bản địa.

Hai hình ảnh đối lập, một bên là sắc đen mạnh mẽ, một bên là khu vườn hoa rực rỡ, tạo nên hai sắc thái khác nhau trong cùng câu chuyện về áo bà ba. Qua phần trình diễn của Quỳnh Anh và Phương Khánh, trang phục truyền thống hiện lên vừa gần gũi vừa có khả năng biến hóa trong không gian thời trang đương đại.

Đưa làng nghề miền Tây vào những thiết kế độc bản

Áo bà ba từ lâu đã gắn với đời sống người dân Nam Bộ, từ dáng mẹ đi chợ, người bà bên hiên nhà đến hình ảnh những cô gái miền quê trên đường làng. Với Nguyễn Minh Công, trang phục ấy còn chứa đựng những ký ức riêng về gia đình và quê hương, trở thành nguồn cảm hứng mà anh theo đuổi trong nhiều năm làm nghề.

Tên gọi “Bậu mặc bà ba” gợi nhắc cách xưng hô đậm chất miền Tây, đồng thời khơi mở câu chuyện về tình yêu, duyên lành và những phong tục thân thuộc. Tinh thần ấy được gợi lên qua câu ca: “Bậu về mặc áo bà ba, qua mang sính lễ sang nhà rước dâu”. Từ trang phục thường nhật, chiếc áo bà ba được đặt trong câu chuyện về tình cảm, ký ức gia đình và những dấu mốc đáng nhớ của đời người.

Điểm đặc biệt của BST nằm ở cách nhà thiết kế khai thác các chất liệu và sản phẩm gắn với làng nghề miền Tây. Chiếu Định Yên, lãnh Mỹ A, hoa Sa Đéc cùng những sản phẩm mỹ nghệ từ gáo dừa được đưa vào các sáng tạo, tạo nên sự giao thoa giữa kỹ thuật thủ công và thời trang. Mỗi chất liệu mang theo dấu ấn riêng về vùng đất, nghề truyền thống và bàn tay người thợ.

“Có những ký ức về miền Tây chẳng cần gọi tên, chỉ cần nhìn thấy một tà áo bà ba là cả một miền thương nhớ bỗng ùa về”, Nguyễn Minh Công chia sẻ.

Trước “Bậu mặc bà ba”, nhà thiết kế từng giới thiệu BST “Về nhà Út ơi” vào năm 2023, khai thác hình ảnh áo bà ba cách điệu, khăn rằn và những chất liệu đặc trưng của miền Tây. Năm 2016, Nam Em cũng từng lựa chọn thiết kế áo bà ba của anh cho phần trang phục truyền thống tại Miss Earth 2016. Những dấu mốc này cho thấy sự gắn bó lâu dài của Nguyễn Minh Công với trang phục Nam Bộ và hành trình tìm kiếm cách thể hiện mới từ các giá trị văn hóa quen thuộc.

Áo bà ba bằng thạch dừa: dấu ấn sáng tạo sau 11 năm làm nghề

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại show diễn là thiết kế áo bà ba sử dụng thạch dừa làm chất liệu. Từ thức quà tuổi thơ gắn với miền Tây Nam Bộ, Nguyễn Minh Công thử nghiệm đưa một sản phẩm quen thuộc trong đời sống trở thành vật liệu sáng tạo thời trang.

Theo ý tưởng của nhà thiết kế, nước dừa lên men được nuôi cấy thành những phôi thạch có độ dẻo dai, sau đó trải qua quá trình xử lý để tạo thành vật liệu phục vụ thiết kế. Thay vì chỉ đưa hình ảnh đặc sản quê hương lên trang phục, anh lựa chọn tiếp cận trực tiếp chất liệu, mở rộng khả năng khai thác những sản phẩm bản địa trong sáng tạo đương đại.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi luôn xuất hiện trong các chương trình của Nguyễn Minh Công để ủng hộ Nhà thiết kế

Việc lựa chọn áo bà ba làm hình thức thể hiện cũng mang ý nghĩa riêng. Trang phục truyền thống trở thành điểm giao thoa giữa ký ức văn hóa miền Tây và tinh thần thử nghiệm của thời trang hôm nay. Đây đồng thời là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 11 năm làm nghề của Nguyễn Minh Công, khi anh tiếp tục tìm kiếm những cách kể mới từ chất liệu thân thuộc của quê hương.

BST “Bậu mặc bà ba” được giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm “Chiếc áo bà ba - đượm tình phương Nam”, diễn ra từ ngày 9/10/2026 đến 9/1/2027 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Qua những thiết kế độc bản, Nguyễn Minh Công gửi gắm mong muốn để áo bà ba tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, không chỉ như biểu tượng của miền đất phương Nam mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho thời trang Việt.

Những hình ảnh khác tại sự kiện:

NTK Nguyễn Minh Công và hoa hậu Phương Khánh cùng sải bước trên sàn diễn

Nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc đến ủng hộ Nguyễn Minh Công

Những thiết kế BST “Bậu mặc bà ba” của Nguyễn Minh Công

Nguyễn Minh Công tạo nên điểm nhấn giàu tính thị giác, đồng thời gợi mở mối liên hệ giữa thời trang và những giá trị văn hóa bản địa