[GALLERY] Lương Thế Thành - Thúy Diễm đón con gái thứ hai

Lương Thế Thành và Thúy Diễm vừa thông báo con gái thứ hai đã chào đời. Em bé có tên thân mật là Rosie. Khoảnh khắc đầu tiên của cô bé nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Chào đón con gái, cặp đôi nhắn gửi: “Ba mẹ mong rằng trên hành trình lớn lên của con, mọi điều tốt đẹp và dịu dàng nhất trên thế giới này sẽ luôn đến với con”. Lời chia sẻ cho thấy niềm hạnh phúc của hai vợ chồng sau quãng thời gian dài chờ đợi thành viên mới.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau thời gian đồng hành trong công việc và cuộc sống, cả hai tổ chức đám cưới năm 2016.

Năm 2018, vợ chồng nữ diễn viên đón con trai đầu lòng Bảo Bảo. Kể từ đó, cả hai nhiều lần bày tỏ mong muốn con trai có thêm em, song phải đến nhiều năm sau gia đình mới đón thêm tin vui.

Trong lần mang thai thứ hai, Thúy Diễm nhận được sự đồng hành sát sao từ ông xã. Hai vợ chồng cũng lưu lại nhiều khoảnh khắc trong thai kỳ, từ ngày báo tin có em bé đến những bộ ảnh chờ con chào đời.

Sự xuất hiện của Rosie giúp gia đình Lương Thế Thành - Thúy Diễm bước sang một chặng mới. Sau 8 năm kể từ ngày Bảo Bảo ra đời, tổ ấm của cặp đôi nay chính thức có thêm thành viên thứ tư.