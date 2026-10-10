Ningning (aespa) gây choáng với vóc dáng quyến rũ, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Mới đây, Ningning - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám aespa khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường từ buổi chụp hình cho tạp chí thời trang Harper's Bazaar Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 9/10, Ningning đăng tải lên trang cá nhân nhiều hình ảnh kèm dòng chú thích ngắn gọn "BAZZAR CHINA BTS". Ngay sau khi xuất hiện, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang quyến rũ của nữ thần tượng.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Ningning xuất hiện giữa không gian tối, với ánh đèn tập trung làm nổi bật gương mặt và đường nét cơ thể. Cách bố trí ánh sáng tạo nên bầu không khí bí ẩn, đồng thời giúp thành viên aespa thể hiện thần thái sắc sảo, cuốn hút.

Đáng chú ý, Ningning lựa chọn chiếc đầm dài màu đen đính sequin lấp lánh, có thiết kế ôm sát cơ thể. Trang phục giúp nữ thần tượng khoe trọn vóc dáng cân đối cùng những đường cong chữ S nổi bật.

Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần lưng khoét sâu, để lộ tấm lưng thon gọn và mang đến vẻ ngoài vừa gợi cảm, vừa sang trọng. Dưới ánh đèn, những chi tiết sequin phản chiếu ánh sáng khiến tổng thể tạo hình càng thêm ấn tượng.

Bên cạnh trang phục, Ningning còn ghi điểm với mái tóc đen dài duỗi thẳng, góp phần tôn lên phong cách cá tính và trưởng thành. Trong một số khung hình, nữ thần tượng cầm trên tay một bông hồng đen, tạo dáng với ánh nhìn đầy cuốn hút, mang đến cảm giác bí ẩn như bước ra từ một bộ phim điện ảnh.

Lối trang điểm cũng là yếu tố giúp Ningning hoàn thiện hình ảnh mới. Thành viên aespa lựa chọn phong cách mắt khói đậm, nhấn mạnh ánh nhìn sắc sảo, kết hợp cùng màu son trầm để tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

Không dừng lại ở đó, Ningning tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong một thiết kế bodysuit xuyên thấu, có bề mặt ánh nhẹ cùng những họa tiết ren tinh tế. Trang phục ôm sát giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn đầy đặn, đặc biệt là vòng eo thon gọn cùng đường cong cơ thể nổi bật.

Sự thay đổi liên tục giữa những tạo hình thời trang cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh của Ningning, từ vẻ đẹp sắc lạnh, bí ẩn đến phong cách trưởng thành và táo bạo.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, đông đảo người hâm mộ đã để lại những bình luận tích cực, dành lời khen cho nhan sắc và phong cách mới của nữ thần tượng.

Một số khán giả bày tỏ: "Ningning, tôi yêu bạn", "Được nghe Ningning hát là một niềm hạnh phúc", "Cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng của tôi". Những phản hồi này cho thấy sức hút của thành viên aespa không chỉ đến từ âm nhạc mà còn ở hình ảnh và phong cách cá nhân.

Bên cạnh những hoạt động thời trang, Ningning hiện vẫn tích cực đồng hành cùng aespa trong các lịch trình quốc tế.

Được biết, nhóm nhạc nữ nhà SM Entertainment đang tiếp tục chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên 2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY.

Trước đó, trong tháng 9, aespa đã hoàn thành những đêm diễn tại nhiều thành phố lớn ở Canada và Mỹ thuộc chặng lưu diễn Bắc Mỹ. Các buổi biểu diễn nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ, góp phần củng cố sức hút của nhóm trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Với việc duy trì song song các hoạt động âm nhạc và thời trang, Ningning tiếp tục khẳng định hình ảnh một nữ thần tượng có khả năng biến hóa đa dạng, đồng thời thu hút sự chú ý qua mỗi lần xuất hiện.